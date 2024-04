हरियाणा के उन्हाणी गांव में बड़ा हादसा, स्कूल बस पलटने से 6 बच्चों की हुई मौत, 15 घायल

Highlights हरियाणा के उन्हाणी गांव में बड़ा हादसा हो गया इस हादसे में करीब छह बच्चों की जान चली गई निजी अस्पताल ने बताया कि 15 अन्य घायल हुए

नई दिल्ली: हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की उन्हाणी गांव में एक बस के पलटने से छह बच्चों की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य घायल हुए। बताया जा रहा है कि हादसा बहुत भयानक था। एक निजी स्कूल की खचाखच भरी बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से पांच बच्चों की मौत हो गई और कई को गंभीर रूप से चोट पहुंची है।

Five children were killed and several others injured after an overloaded bus of a private school went out of control and overturned in Haryana's Mahendragarh district. pic.twitter.com/2DGhTQhjfW