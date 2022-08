Cheteshwar Pujara: पुजारा ने गेंदबाज लियाम की ली खबर, एक ओवर में मारे 22 रन, 79 गेंद और 107 रन, देखें वीडियो

Highlights पुजारा ने एक ओवर में 22 रन निकालते हुए अपना शतक पूरा किया। जीत के लिये 311 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उनकी टीम हालांकि चार रन से चूक गई। पुजारा ने मध्यम तेज गेंदबाज लियाम नोर्वेल को 45वें ओवर में तीन चौके और एक छक्का जड़ा।

Cheteshwar Pujara: टीम इंडिया के टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने काउंटी क्रिकेट में धमाका कर दिया। काउंटी में पुजारा लगातार रन बनाकर विपक्षी खिलाड़ी पर हावी है। 73 गेंद में शतक पूरा किया। पुजारा ने एक ओवर में 22 रन बटोरे, जिसमें तीन चौके, एक छक्का और 2 बार दो-दो रन लिए।

भारत के स्टार बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने 79 गेंद में 107 रन बनाये लेकिन उनकी काउंटी टीम ससेक्स रॉयल लंदन वन डे कप के मैच में वार्विकशर से चार रन से हार गई। पुजारा ने एक ओवर में 22 रन निकालते हुए अपना शतक पूरा किया।

4 2 4 2 6 4



TWENTY-TWO off the 47th over from @cheteshwar1. 🔥 pic.twitter.com/jbBOKpgiTI — Sussex Cricket (@SussexCCC) August 12, 2022

जीत के लिये 311 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उनकी टीम हालांकि चार रन से चूक गई। पुजारा ने मध्यम तेज गेंदबाज लियाम नोर्वेल को 45वें ओवर में तीन चौके और एक छक्का जड़ा। उन्होंने अपनी पारी में सात चौके और दो छक्के लगाये। वह 49वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हुए।

Gutted we couldn't see this one through! Brave effort by the team. We gear up for the next one @SussexCCC 💪 #SharkAttackpic.twitter.com/CcjnvJiPzt — cheteshwar pujara (@cheteshwar1) August 12, 2022

ससेक्स की टीम सात विकेट पर 306 रन ही बना सकी। वहीं स्टार हरफनमौला कृणाल पंड्या ने वार्विकशर के लिये तीन विकेट लिये जिनमें से दो बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके । पंड्या ने अली ओर (81), टॉम क्लार्क (30) और डेलरे रॉलिंस (11) के विकेट चटकाये।