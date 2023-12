Chennai Cyclone Michaung: चेन्नई में बदहाली!, मेरे इलाके में 30 घंटे से अधिक समय से बिजली नहीं, पता नहीं क्या विकल्प बचा है, अश्विन ने किया ट्वीट, देखें वीडियो

Highlights वाहन डूबे हुए और लोग कमर तक गहरे पानी में से गुज़रते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु और आसपास के इलाकों में में ‘मिगजॉम’ तूफान ने तबाही मचाई हुई है। बिजली कटी हुई है और मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा।

Chennai Cyclone Michaung: चक्रवाती तूफान ‘मिगजॉम’ के कारण चेन्नई में हालात बहुत ही खराब है। चेन्नई और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रकोप देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। ड्रोन फ़ुटेज ने कैद किया है। वाहन डूबे हुए और लोग कमर तक गहरे पानी में से गुज़रते हुए दिखाई दे रहे हैं।

No power in my locality for

more than 30 hours too. Guess thats the case in many places.



Not Sure what options we have 🙏#ChennaiFloodshttps://t.co/gWArpwH3KI — Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) December 5, 2023

भारत के अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने चक्रवाती तूफान ‘मिगजॉम’ के कारण चेन्नई के लोगों की बदहाली का जिक्र करते हुए कहा कि उनके अपने इलाके में पिछले 30 घंटे से अधिक समय से बिजली गुल है। तमिलनाडु और आसपास के इलाकों में में ‘मिगजॉम’ तूफान ने तबाही मचाई हुई है।

Ramakrishna Math volunteers distributing food to Chennai flood affected people.



Ramakrishna Math during Covid converted their Ashrams into hospitals to help Covid patients tending to them.



RSS on the ground in Chennai



BJP karyakartas on the ground



This is the Sanatan Dharma… pic.twitter.com/ialwx0S9xN — Dr Poornima🚩🇮🇳 (@PoornimaNimo) December 6, 2023

चेन्नई में मंगलवार को बारिश रुक गई लेकिन जगह जगह काफी पानी जमा है, बिजली कटी हुई है और मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा। अश्विन ने ‘एक्स’ पर लिखा ,‘‘ मेरे इलाके में भी 30 घंटे से अधिक समय से बिजली नहीं है । यही हालत अधिकांश इलाकों की है। पता नहीं क्या विकल्प बचा है।’’

I bow down to our @BJP4TamilNadu cadres for serving people in need and upholding the BJP Value of treating all as “One Family”.



Our @BJP4TamilNadu Helpline number received thousands of calls from people for evacuation from flooded houses across Chennai & our @BJYMinTN cadres… https://t.co/ls0NSPLgLm — K.Annamalai (@annamalai_k) December 6, 2023

चेन्नई के रहने वाले अश्विन लगातार शहर की तस्वीरें और वीडियो क्लिप पोस्ट कर रहे हैं। उन्होंने सोमवार को क्षतिग्रस्त सड़क की वीडियो डालकर लिखा था ,‘एक दिन और धैर्य रखिये अगर बारिश रूक जाती है। रिकवरी में समय लगेगा। हैशटैग चेन्नई रेंस 2023।’ तमिलनाडु में बारिश से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में कम से कम 16 लोग मारे गए हैं।

FACTS:



The rainfall received in Chennai district during 1.11. 2015 to 5.12. 2015 was 1416.8 mm



The rainfall received in Chennai district during 1.10. 2023 to 5.12. 2023 was 1077 mm pic.twitter.com/4EDVhiJTV6 — Chennai Weather-Raja Ramasamy (@chennaiweather) December 6, 2023

An Instagram post from Chennai that was forwarded to me… A sighting of an amphibious creature… pic.twitter.com/pYIl2bZ2kj — anand mahindra (@anandmahindra) December 5, 2023