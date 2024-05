Brian Lara Chola Bhature: इस वजह से भारत प्रेम से दूर नहीं होते हैं ब्रायन लारा, किया खुलासा, खोले कई राज...

Highlights ‘जब भी आप भारत आते हैं तो जिस तरह से आप पर स्नेह बरसाया जाता है। मैं अंग्रेजी फिल्मों का भी मुरीद नहीं हूं। मैंने हैरी पॉटर वगैरह नहीं देखी है। मेरे देश में काफी भारतीय हैं लिहाजा बॉलीवुड को लेकर काफी दिलचस्पी है।

Brian Lara Chola Bhature: चारों तरफ मुस्कुराते चेहरे, घर की तरह मिलने वाला प्यार और चटपटे छोले भटूरे। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर ब्रायन लारा को भारत की ओर खींचते हैं और लारा के भारत प्रेम का बॉलीवुड से कोई सरोकार नहीं है। आईपीएल में स्टार स्पोटर्स के लिए कमेंट्री कर रहे लारा ने बातचीत के दौरान क्रिकेट के दीवाने भारत के लिये अपने प्रेम का खुलासा किया। उन्होंने कहा ,‘मैं बॉलीवुड का प्रशंसक नहीं हूं। मेरे देश में काफी भारतीय हैं लिहाजा बॉलीवुड को लेकर काफी दिलचस्पी है। मैं अंग्रेजी फिल्मों का भी मुरीद नहीं हूं। मैंने हैरी पॉटर वगैरह नहीं देखी है।’ उन्होंने कहा ,‘लेकिन मुझे भारत में मिलने वाला निस्वार्थ स्नेह पसंद है।’ उन्होंने कहा ,‘जब भी आप भारत आते हैं तो जिस तरह से आप पर स्नेह बरसाया जाता है।

VIDEO | @ 𝟒 𝐏𝐚𝐫𝐥𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐞𝐭: "If I feel my records are threatened, (Yashasvi) Jaiswal has got a very good chance to do so. He has got capabilities, couple of double hundreds already. He is that good," West Indies legend Brian Lara, who is a commentator and… pic.twitter.com/QH8pLfdSFl