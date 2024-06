Pat Cummins hat-trick: 17 साल बाद बांग्लादेश के खिलाफ कारनामा, ली के बाद कमिंस, इतिहास में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाजों की पूरी सूची...

Highlights Pat Cummins picks hat-trick against Bangladesh: तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक ली। Pat Cummins picks hat-trick against Bangladesh: 18 और 20वें ओवर में तीन खिलाड़ी को आउट कर इतिहास में नाम दर्ज करा लिया। Pat Cummins picks hat-trick against Bangladesh: पैट कमिंस ने यह कारनामा दो ओवर में किया।

Pat Cummins picks hat-trick against Bangladesh: ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस शुक्रवार को एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ सुपर आठ मुकाबले के दौरान टी20 विश्व कप हैट्रिक लेने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बन गए। इससे पहले 2007 में तेज बॉलर ब्रेट ली ने यह कारनामा बांग्लादेश के खिलाफ किया था। हालांकि कमिंस ने यह कारनामा दो ओवर में किया। 18 और 20वें ओवर में तीन खिलाड़ी को आउट कर इतिहास में नाम दर्ज करा लिया। तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक ली।

🚨 FIRST #T20WorldCup 2024 HAT-TRICK 🚨



Pat Cummins removes three batters in as many deliveries to bring up an @IndusInd_Bank Milestone👏 #AUSvBANpic.twitter.com/3dwWGiK2LG — ICC (@ICC) June 21, 2024

ऑस्ट्रेलिया ने टी20 विश्व कप के सुपर आठ चरण के वर्षाबाधित मैच में बांग्लादेश को डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर 28 रन से हराया । पहले क्षेत्ररक्षण करते हुए आस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को आठ विकेट पर 140 रन पर रोक दिया। जवाब में आस्ट्रेलिया ने 11 . 2 ओवर में दो विकेट पर 100 रन बना लिये थे जब बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। उस समय डकवर्थ लुईस प्रणाली से ऑस्ट्रेलिया 28 रन आगे था।

पुरुषों के टी20 विश्व कप इतिहास में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाजों की पूरी सूची पर एक नजरः

1ः पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया) - 2024 बनाम बांग्लादेश

2ः ब्रेट ली (ऑस्ट्रेलिया)- 2007 बनाम बांग्लादेश

3ः कुर्टिस कैंफर (आयरलैंड)- 2021 बनाम नीदरलैंड

4ः वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका)-2021 बनाम दक्षिण अफ्रीका

5ः कगिसो रबाडा (दक्षिण अफ्रीका)-2021 बनाम इंग्लैंड

6ः कार्तिक मयप्पन (यूएई) - 2022 बनाम श्रीलंका

7ः जोश लिटिल (आयरलैंड) - 2022 बनाम न्यूज़ीलैंड।

The first hat-trick of #T20WorldCup 2024 topped off a brilliant spell by Pat Cummins 🙌



How it happened ➡ https://t.co/OjBfJGg2Ulpic.twitter.com/kYODHg6BVw — ICC (@ICC) June 21, 2024

आस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने बांग्लादेश के खिलाफ सुपर आठ चरण के मैच में इस टी20 विश्व कप की पहली हैट्रिक बनाई। 31 बरस के कमिंस ने 18वें ओवर की आखिरी दो गेंदों पर महमूदुल्लाह और मेहदी हसन को आउट किया। इसके बाद आखिरी ओवर की पहली गेंद पर तौहीद ह्रदय को पवेलियन भेजा। यह टी20 विश्व कप में सातवीं हैट्रिक थी। कमिंस ने 29 रन देकर तीन विकेट लिये।

यह उनके टी20 कैरियर की पहली हैट्रिक थी। पिछले एक साल से शानदार फॉर्म में चल रहे कमिंस के इस प्रदर्शन की बदौलत आस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को डकवर्थ लुईस प्रणाली से 28 रन से हराया। ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुने गए कमिंस ने कहा ,‘मैंने जूनियर स्तर पर हैट्रिक लगाई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए कभी नहीं। एश्टोन एगर और नाथन एलिस भी हैट्रिक लगा चुके हैं सो क्लब में शामिल होकर अच्छा लगा।’

ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्रेट ली यह कारनामा कर चुके हैं और विरोधी टीम बांग्लादेश ही थी। ली ने 2007 में हैट्रिक बनाई थी। आयरलैंड के तेज गेंदबाज कुर्टिस कैंफर (2021), श्रीलंका के स्पिनर वानिंदु हसरंगा (2021) और दक्षिण अफ्रीका के कैगिसो रबाडा भी यह कमाल कर चुके हैं। यूएई के कार्तिक मेयप्पन (2022) और आयरलैंड के जोशुआ लिटिल (2022) के नाम भी टी20 विश्व कप की हैट्रिक है।

Rain stops play in Antigua but Australia add two crucial Super Eight points in the bag 🙌#T20WorldCup | #AUSvBAN | 📝: https://t.co/UO8a8vKydZpic.twitter.com/qXVO3WgJCt — ICC (@ICC) June 21, 2024