Big Bash League 2022-2023: पर्थ स्कॉर्चर्स ने पांचवां खिताब जीता, ब्रिसबेन हीट को पांच विकेट से हराया, जानें प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज कौन

Highlights फाइनल में ब्रिसबेन हीट को 05 विकेट से हराया। ब्रिसबेन हीट ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन बनाए। पर्थ स्कॉर्चर्स ने 4 गेंद पहले 5 विकेट पर 178 रन बनाकर बाजी मार ली।

Big Bash League 2022-2023: बीबीएल लीग पर्थ स्कॉर्चर्स ने 5वीं बार जीत ली। फाइनल में ब्रिसबेन हीट को पांच विकेट से हराया। कप्तान एश्टन टर्नर के अर्धशतक और जेसन बेहरेनडॉर्फ और मैथ्यू केली के गेंदबाजी के कारण पर्थ स्कॉर्चर्स ने पांचवां बिग बैश लीग खिताब जीत लिया।

ब्रिसबेन हीट ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन बनाए। जवाब में पर्थ स्कॉर्चर्स ने 4 गेंद पहले 5 विकेट पर 178 रन बनाकर बाजी मार ली। कप्तान एश्टन टर्नर ने धमाका कर दिया और 32 गेंद में 53 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल हैं।

एश्टन टर्नर को प्लेयर ऑफ द मैच और मैथ्यू शॉर्ट को प्येलर ऑफ द सीरीज घोषित किया। स्टीफन एस्किनाज़ी को मैक्स ब्रायंट ने 19 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट किया। पावरप्ले के अंत में कैमरन बैनक्रॉफ्ट और आरोन हार्डी ने हार्डी (9 *) और बैनक्रॉफ्ट (13 *) के साथ स्कॉचर्स को 43/1 पर ले लिया।

स्पेंसर जॉनसन ने हार्डी को 13 गेंद में 17 रन पर आउट किया। इसके बाद, विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश इंगलिस और कप्तान टर्नर ने 80 रन की साझेदारी की। जेवियर बार्टलेट ने इंगलिस को 22 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 26 रन पर आउट कर इस साझेदारी को समाप्त किया। स्पेंसर जॉनसन और कप्तान जिमी पीरसन की जोड़ी ने टर्नर को 32 गेंदों में 53 रन पर आउट कर दिया।