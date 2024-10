Bangladesh vs South Africa, 2nd Test 2024: घर में बेदम बांग्लादेश?, दक्षिण अफ्रीका ने बनाए 575 रन, मेजबान 38 पर खो दिए 4 विकेट, पारी से हार का खतरा

Highlights दक्षिण अफ्रीका ने दिन की शुरुआत दो विकेट पर 307 रन से की। बांग्लादेश के गेंदबाजों के सामने कोई परेशानी नहीं हुई। तीसरे विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी की।

Bangladesh vs South Africa, 2nd Test 2024: दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन बुधवार को अपनी पहली पारी छह विकेट पर 575 रन पर घोषित करने के बाद बांग्लादेश के 38 रन पर चार विकेट झटक कर मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। दो मैचों की श्रृंखला के पहले टेस्ट को सात विकेट से जीतने वाले दक्षिण अफ्रीका के लिए तीन खिलाड़ियों ने शतक जड़े। टोनी डि जॉर्जी ने 177 जबकि वियान मुलडर ने नाबाद 105 रन का योगदान दिया। ट्रिस्टन स्टब्स ने मैच के पहले दिन 106 रन बनाये थे। बांग्लादेश के वामहस्त स्पिनर ताइजुल इस्लाम ने 198 रन देकर पांच विकेट लिये लेकिन उन्हें दूसरे छोर से किसी गेंदबाज का अच्छा साथ नहीं मिला। दक्षिण अफ्रीका ने दिन की शुरुआत दो विकेट पर 307 रन से की।

