Ban vs Ind 2022: 409 रन के आगे बांग्लादेशी शेर ढेर, भारत ने 227 रन से मैच जीता, सीरीज पर बांग्लादेश ने 2-1 से किया कब्जा

Highlights इशान किशन ने 131 गेंद की पारी में 24 चौके और 10 छक्के की मदद से 210 रन बनाए। वॉशिंगटन सुंदर ने 27 गेंद में 37 रन की पारी खेली। दूसरे विकेट के लिए 190 गेंद में 290 रन की साझेदारी की।

Bangladesh vs India ODI 2022: भारतीय टीम आखिरी वनडे मैच में बांग्लादेश को बुरी तरह से हराया। अंतिम वनडे भारत ने 227 रन से जीत लिया। टीम इंडिया 2-1 से सीरीज हार गई। टीम इंडिया ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 409 रन का स्कोर खड़ा कर दिया।

409 रन के आगे बांग्लादेशी शेर ढेर हो गए। बांग्लादेशी खिलाड़ी 182 रन बना सके। किशन को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया है। किशन ने बेखौफ बल्लेबाजी करते हुए एकदिवसीय क्रिकेट का सबसे तेज दोहरे शतक जड़ने के साथ विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 190 गेंद में 290 रन की साझेदारी की।

भारत ने तीन मैचों की सीरीज के आखिरी एकदिवसीय मैच में शनिवार को यहां बांग्लादेश को 227 रनों की करारी शिकस्त दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 409 रन बनाने के बाद बांग्लादेश की पारी को 34 ओवर में 182 रन पर समेट दिया। बांग्लादेश के लिए शाकिब अल हसन ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाये। भारत के लिए शारदुल ठाकुर ने तीन विकेट लिये।

किशन ने 131 गेंद की पारी में 24 चौके और 10 छक्के की मदद से 210 रन बनाये। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के सामने पूर्व कप्तान कोहली की 91 गेंद में 11 चौके और दो छक्के जड़ित 113 रन की पारी फीकी नजर आयी। इशान ने 126 गेंद में अपना दोहरा शतक पूरा किया, जो इस प्रारूप का सबसे तेज दोहरा शतक है।

इससे पहले पुरुष क्रिकेट में यह रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था। उन्होंने 2015 विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 138 गेंद में दोहरा शतक पूरा किया था। इशान इस प्रारूप में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज भी बन गये । उन्होंने 24 साल और 145 दिन की उम्र में दोहरा शतक पूरा किया।

