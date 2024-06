Australian squad T20 World Cup 2024: 5 जून को ओमान से टक्कर, यहां देखें ऑस्ट्रेलियाई टीम, टीम में ये धाकड़ खिलाड़ी

Highlights Australian squad T20 World Cup 2024: डेविड वॉर्नर, ट्रेविस हेड और कप्तान मिचेल मार्श पहले से हैं। Australian squad T20 World Cup 2024: शॉर्ट ने आस्ट्रेलिया के लिए पिछले 14 में से नौ टी20 मैच खेले हैं। Australian squad T20 World Cup 2024: पिछले दो सत्र में वह बिग बैश लीग भी खेल चुके हैं।

Australian squad T20 World Cup 2024: ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में भारत को हराकर वनडे विश्व कप खिताब जीता था। ऑस्ट्रेलिया टीम की नजर दूसरे टी20 विश्व कप पर है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने कमर कस ली है और 5 जून से ओमान के साथ आईसीसी टी20 विश्व कप की शुरुआत करेगा। आक्रामक बल्लेबाज जैक फ्रेसर मैकगुर्क और मैथ्यू शॉर्ट एक जून से अमेरिका और वेस्टइंडीज में होने वाले टी20 विश्व कप के लिये आस्ट्रेलिया के रिजर्व खिलाड़ी होंगे। बाईस वर्ष के मैकगुर्क ने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिये शानदार प्रदर्शन किया है। अभी तक टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण नहीं कर सके मैकगुर्क को टी20 विश्व कप टीम में जगह नहीं मिली है।

ऑस्ट्रेलियाई टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), एश्टोन एगर, पैट कमिंस, टिम डेविड, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू वेड, डेविड वॉर्नर, एडम जम्पा।

ऑस्ट्रेलिया के पास शीर्ष तीन स्थानों के लिये डेविड वॉर्नर, ट्रेविस हेड और कप्तान मिचेल मार्श पहले से हैं। बल्लेबाजी हरफनमौला शॉर्ट ने आस्ट्रेलिया के लिए पिछले 14 में से नौ टी20 मैच खेले हैं। इनमें से पांच में उन्होंने पारी का आगाज किया और पिछले दो सत्र में वह बिग बैश लीग भी खेल चुके हैं।

ऑस्ट्रेलिया के मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने सुझाव दिया था कि विश्व कप में एक रिजर्व साथ लेकर जायेंगे लेकिन अब वे शॉर्ट के साथ फ्रेसर मैकगुर्क को भी ले जा रहे हैं। हेड, कैमरन ग्रीन, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल प्लेआफ खेलने के बाद टीम से जुड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया को पांच जून को बारबाडोस में ओमान के खिलाफ पहला मैच खेलना है।

यह एक दशक में पहली बार है कि पूर्व कप्तान और आस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक स्मिथ को विश्व कप टीम से बाहर रखा गया है। चयनकर्ताओं ने ट्रेविस हेड, डेविड वॉर्नर और मार्श पर भरोसा जताया है । आईपीएल में किसी टीम के साथ करार नहीं होने से भी स्मिथ को नुकसान हुआ।

दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टी20 बल्लेबाजों में शुमार स्मिथ ने 67 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 125 . 45 की स्ट्राइक रेट से 1094 रन बनाये हैं। वहीं आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिये पांच मैचों में 237 . 50 की स्ट्राइक रेट से 247 रन बना चुके मैकगुर्क का दावा भी पुख्ता था लेकिन चयनकर्ताओं ने कैमरन ग्रीन और जोश इंगलिस को चुना।