Virat Kohli T20 World Cup 2024: सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था हम अमेरिका में किसी भी तरह का क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन अब हकीकत बनने जा रही, किंग कोहली बोले-दुनिया में क्रिकेट ही...

Virat Kohli T20 World Cup 2024: भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने कभी अमेरिका में क्रिकेट खेलने के बारे में नहीं सोचा था और वहां टी20 विश्वकप का आयोजन दुनिया में इस खेल के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। आगामी दो जून से शुरू हो रहे टी20 विश्वकप की मेजबानी अमेरिका और वेस्टइंडीज कर रहे हैं।

कोहली शुक्रवार शाम (भारतीय समयानुसार) न्यूयॉर्क पहुंचे और अब वह टूर्नामेंट की तैयारियों में लग जाएंगे। उन्होंने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास, मुंबई द्वारा ‘एक्स’ पर जारी एक वीडियो में कहा, ‘‘सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम अमेरिका में किसी भी तरह का क्रिकेट खेलेंगे।

लेकिन अब यह बात हकीकत बनने जा रही है।’’ कोहली ने कहा कि आईसीसी दुनिया के अन्य हिस्सों में क्रिकेट का प्रसार और विस्तार करना चाहती है और अमेरिका में टी20 विश्वकप के आयोजन के दूरगामी परिणाम होंगे।