Bangladesh vs India 2022: बांग्लादेश ने भारत को एक विकेट से हराया, सीरीज में 1-0 से आगे, हसन और रहमान ने 10वें विकेट के लिए जोड़े 51 रन

Highlights तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। मुस्तफिजुर रहमान ने पहला ओवर मेडन फेंका। शाकिब अल हसन ने 5 विकेट लिए।

Bangladesh vs India ODI 2022: टीम इंडिया के बल्लेबाज पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच फेल हो गए। बांग्लादेश ने भारत को एक विकेट से हराया। तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। दूसरा मैच 7 दिसंबर को खेला जाएगा। 10वें विकेट के लिए रहमान और हसन ने 51 नाबाद रन जोड़े।

भारतीय टीम की दौरे की शुरुआत हार के साथ हुई। बल्लेबाजी के गेंदबाजी भी फ्लॉप रही। कम रन के सामने भारतीय बॉलर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके। दवाब में बांग्लादेश के मेहंदी हसन ने कमाल की पारी खेली। एक विकेट भी लिया और 39 गेंद में नाबाद 38 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल हैं।

बांग्लादेश ने पहले शाकिबुल हसन के पांच विकेट और फिर आल राउंडर मेहदी हसन मिराज (नाबाद 38 रन) की पारी से रविवार को यहां पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय में भारत को एक विकेट से हराकर तीन मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में 1-0 से बढ़त हासिल की।

बांग्लादेश ने 40वें ओवर में अपना नौंवा विकेट 136 रन पर हसन महमूद (शून्य) के रूप में गंवा दिया था लेकिन भारतीय टीम अगले छह ओवर में अंतिम विकेट नहीं झटक सकी। इसमें मेहदी हसन (39 गेंद, चार चौके, दो छक्के) और मुस्तफिजुर रहमान (नाबाद 10 रन) के बीच अंतिम विकेट के लिये 51 रन की साझेदारी ने अहम भूमिका अदा की।

शाकिब (36 रन पर पांच विकेट) के पांच विकेट से बांग्लादेश ने लोकेश राहुल (73) के जुझारू अर्धशतक के बावजूद भारत को 41.2 ओवर में 186 रन पर ढेर कर दिया था। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 40वें ओवर तक 136 रन पर नौ विकेट झटक लिये थे, वर्ना भारतीय टीम मैच पहले ही गंवा देती।

इसके बाद भारत की जीत की उम्मीद जगी थी लेकिन इस मैच में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालने वाले राहुल और अनुभवी शिखर धवन ने कैच टपका दिये, तब बांग्लादेश को जीत के लिये 32 रन की जरूरत थी। वाशिंगटन सुंदर भी थर्ड मैन पर आसान कैच नहीं लपक सके जिससे मिराज और मुस्तफिजुर ने 46 ओवर में टीम को लक्ष्य तक पहुंचाकर जीत दिलायी।

Things went right down to the wire but it was Bangladesh who won the first ODI.#TeamIndia will look to bounce back in the second ODI of the series 👍 #BANvIND



Scorecard 👉 https://t.co/XA4dUcD6iypic.twitter.com/Ko3Snyqdpp