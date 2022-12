Bangladesh vs India 2022: पुजारा और अय्यर ने बांग्लादेश पर किया हमला, पहले दिन भारत ने 6 विकेट पर बनाए 278 रन

Highlights भारतीय टीम दिन के शुरुआती सत्र में 20 ओवर में 48 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी। आर पंत ने 45 गेंद की पारी में छह चौके और दो छक्के जड़कर 46 रन बनाये। पंत के आउट होने के बाद पुजारा को श्रेयस अय्यर का अच्छा साथ मिला।

Bangladesh vs India, 1st Test 2022: टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के शुरुआती दिन करारा हमला किया है। भारत ने पहले दिन के खेल खत्म होने तक 90 ओवर में 6 विकेट पर 278 रन बना लिए है। श्रेयस अय्यर 82 रन पर नाबाद लौटे।

ऋषभ पंत की आक्रामक पारी के साथ चेतेश्वर पुजारा की संयमित बल्लेबाजी से भारत ने बांग्लादेश को करारा जवाब दिया। पुजारा ने 90 रन की पारी खेली। भारतीय टीम दिन के शुरुआती सत्र में 20 ओवर में 48 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी लेकिन इसके बाद पंत ने 45 गेंद की पारी में छह चौके और दो छक्के जड़कर 46 रन बनाये।

