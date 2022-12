Ban vs Ind 2022: वनडे में 409 रन भारत का चौथा सबसे बड़ा स्कोर, जानें किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच और सीरीज घोषित किया

Highlights मेहंदी हसन मिराज को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया। विराट कोहली ने 91 गेंद में 11 चौके और दो छक्के जड़े। इशान ने 24 चौके और 10 छक्के जड़ बाउंड्री से 156 रन बनाये।

Ban vs Ind 2022: सलामी बल्लेबाज इशान किशन (210) की रिकॉर्डतोड़ बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों के दबदबे वाले प्रदर्शन से भारत ने तीन मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में बांग्लादेश को रिकॉर्ड 227 रन से रौंद कर सांत्वना भरी जीत दर्ज की। बांग्लादेश ने सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया।

इशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच और मेहंदी हसन मिराज को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया। सीरीज के शुरुआती दोनों मैचों में हार का सामना करने वाली भारतीय टीम ने इशान और विराट कोहली (113) की दूसरे विकेट के लिए 190 गेंद में 290 रन की साझेदारी के दम पर आठ विकेट पर 409 रन बनाने के बाद बांग्लादेश को 34 ओवर में 182 रन पर आउट कर दिया।

पूर्व कप्तान कोहली ने लगभग 40 महीने के बाद एकदिवसीय मैच में शतक जड़ा लेकिन किशन की 131 गेंद में 210 रन की आक्रामक पारी के सामने उनकी बल्लेबाजी की चमक थोड़ी फीकी लगी। इशान ने 24 चौके और 10 छक्के जड़ बाउंड्री से 156 रन बनाये। कोहली ने 91 गेंद में 11 चौके और दो छक्के जड़े।

India record their third-biggest win by margin of runs in men's ODIs

बांग्लादेश की टीम कभी भी इस मैच में दबदबा नहीं बना सकी और बड़े लक्ष्य के दबाव में पूरी टीम 34 ओवर में आउट हो गयी। भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें जमने का मौका नहीं दिया। शारदुल ठाकुर ने तीन जबकि अक्षर पटेल और उमरान मलिक ने दो-दो विकेट लिये। कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और वॉशिंगटन सुंदर को एक-एक सफलता मिली।

बांग्लादेश के लिए शाकिब अल हसन ने सबसे ज्यादा 43 जबकि कप्तान लिटन दास ने 29 रन का योगदान दिया। किशन ने अपनी धमाकेदार पारी से जो जज्बा और इरादा दिखाया उससे टीम प्रबंधन को अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए निश्चित रूप से कड़े फैसले लेने होंगे। उनकी पारी का दबदबा ऐसा था कि रोहित शर्मा के 264 रन का विश्व रिकॉर्ड भी एक समय छोटा दिख रहा था।

Brilliant knocks from Ishan Kishan and Virat Kohli have helped India to a total of over 400

किशन ने पारी के बीच में कहा, ‘‘ जब मैं आउट हुआ था तब 15 ओवर (14.1 ओवर) बचे हुए थे। मेरे पास 300 रन बनाने का मौका था।’’ इशान ने 126 गेंद में अपना दोहरा शतक पूरा किया जो इस प्रारूप का सबसे तेज दोहरा शतक है। इससे पहले पुरुष क्रिकेट में यह रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था। उन्होंने 2015 विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 138 गेंद में दोहरा शतक पूरा किया था।

इशान इस प्रारूप में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज भी बन गये । उन्होंने 24 साल और 145 दिन की उम्र में दोहरा शतक पूरा किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम था जिन्होंने 26 साल और 186 दिन की उम्र में अपना पहला दोहरा शतक (2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ) लगाया था। एकदिवसीय में यह भारत का चौथा सबसे बड़ा स्कोर है।

Ishan Kishan's astounding batting performance got everyone talking!



Some high praises in there for the record setter 👏 👏



Scorecard

किशन और कोहली के आउट होने के बाद लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे और टीम आखिरी 10 ओवर में सिर्फ 70 रन ही बना सकी। किशन ने 85 गेंद में एकदिवसीय प्रारूप का पहला शतक लगाने के बाद टी20 अंदाज में बल्लेबाजी की और चौके-छक्के की बौछार कर दी। उन्होंने अपनी पारी में 156 रन सिर्फ बाउंड्री से बनाये।

झारखंड का यह बल्लेबाज वनडे में दोहरा शतक लगाने वाला भारत चौथ और कुल सातवां बल्लेबाज है। उन्होंने 35वें ओवर की आखिरी गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान के खिलाफ एक रन लेकर अपना दोहरा शतक पूरा किया। वह अपने पहले एकदिवसीय शतक को दोहरा शतक में बदलने वाले इकलौते बल्लेबाज बने। दूसरे छोर से कोहली भी अपने रंग में दिखे।

For his fiery double ton, @ishankishan51 bags the Player of the Match award as #TeamIndia beat Bangladesh by 227 runs in the third ODI



Scorecard

एकदिवसीय में यह उनकी 44वीं शतकीय पारी है जिससे उनकी कुल शतकों की संख्या 72 हो गयी। इस प्रारूप में कोहली ने लगभग तीन साल के बाद शतक लगाया। टी20 विश्व कप में हारिस रउफ के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने मुश्किल छक्का जड़ा था उसी तरह से इबादत हुसैन की गेंद को दर्शकों के पास पहुंचा कर उन्होंने 86 गेंद में अपना शतक पूरा किया।

A fabulous knock!

A fabulous knock! 💯



The innings you played today deserves double the appreciation too @ishankishan51!



A fabulous knock!

The innings you played today deserves double the appreciation too @ishankishan51!

Wonderful knock by @imVkohli as well. Many congratulations! — Sachin Tendulkar

वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर (100 शतक) के बाद सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गये हैं। भारतीय टीम ने चोटिल कप्तान रोहित शर्मा की जगह किशन को टीम में शामिल किया और इस बल्लेबाज ने शिखर धवन के साथ पारी की शुरुआत की। धवन और उनकी साझेदारी सिर्फ 4.1 ओवर तक ही चली।