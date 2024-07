'विराट कोहली के आगे नहीं टिकते बाबर आजम, मत करिए तुलना...', पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी का वीडियो वायरल

Highlights विराट कोहली की पारी की हर कोई सराहना कर रहा है पाकिस्तान के क्रिकेट प्रशंसक और पूर्व खिलाड़ी भी कोहली के कायल शहजाद ने कहा है कि बाबर आजम या किसी अन्य क्रिकेटर की तुलना विराट से नहीं करनी चाहिए

T20 World Cup: भारतीय क्रिकेट टीम के विश्वकप जीतने के बाद से ही फाइनल में खेली गई विराट कोहली की पारी की हर कोई सराहना कर रहा है। यहां तक कि पड़ोसी पाकिस्तान के क्रिकेट प्रशंसक और पूर्व खिलाड़ी भी कोहली के कायल हो गए हैं। अक्सर पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से कर दी जाती है। लेकिन अब पाकिस्तान के ही एक पूर्व खिलाड़ी का कहना है कि ऐसी तुलना बेमानी है और बाबर कोहली के आगे कहीं नहीं टिकते।

ऐसा कहने वाले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अहमद शहजाद हैं। शहजाद ने कहा है कि भारत विराट कोहली की पारी के बिना कभी भी टी20 विश्व कप फाइनल नहीं जीत पाता। उन्होंने कहा कि किसी को भी बाबर आजम या किसी अन्य क्रिकेटर की तुलना विराट से नहीं करनी चाहिए।

Ahmad Shahzad said "India would have never won the T20 World Cup final without Virat Kohli's innings. He is a legend of our generation, and no one should compare Babar Azam or any other cricketer to him" 🇮🇳🇵🇰🔥🔥



