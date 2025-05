IPL 2025 Points Table updated after RCB vs CSK: 8वीं जीत के साथ नंबर-1 पर विराट कोहली की टीम, देखिए प्वाइंट टेबल

Highlights IPL 2025 Points Table updated after RCB vs CSK: यश दयाल ने सिर्फ तीन रन दिए और एक रोमांचक जीत हासिल की। IPL 2025 Points Table updated after RCB vs CSK: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। IPL 2025 Points Table updated after RCB vs CSK: सीएसके को अंतिम तीन गेंदों पर छह रन चाहिए थे।

IPL 2025 Points Table updated after RCB vs CSK: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स को 2 रन से हराकर इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। 214 रनों का पीछा करते हुए शिवम दुबे और रवींद्र जडेजा के क्रीज पर रहते हुए सीएसके को अंतिम तीन गेंदों पर छह रन चाहिए थे। हालांकि, यश दयाल ने सिर्फ तीन रन दिए और एक रोमांचक जीत हासिल की। गुजरात टाइटन्स ने शुक्रवार को अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद को 38 रनों से हराकर इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में अपनी सातवीं जीत दर्ज की।

A clash for the ages 👏

A finish that’ll be remembered for years🔥#RCB triumph in an absolute thriller as Yash Dayal holds off the mighty #CSK in a roaring Bengaluru night 💪



What winning an absolute thriller against your great rival feels like 🤩



𝙍𝘼𝙒 𝙀𝙢𝙤𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 from the #RCB camp ❤#TATAIPL | #RCBvCSK | @RCBTweetspic.twitter.com/hy1Y8tTxM2— IndianPremierLeague (@IPL) May 3, 2025

IPL 2025 Points Table updated after RCB vs CSK: आईपीएल 2025 अंक तालिका टीम-

1. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः 16

2. मुंबई इंडियंसः 14

3. गुजरात टाइटन्सः 14

4. पंजाब किंग्सः 13

5. दिल्ली कैपिटल्सः 12

6. लखनऊ सुपर जायंट्सः 10

7. कोलकाता नाइट राइडर्सः 09

8. राजस्थान रॉयल्सः 06

9. सनराइजर्स हैदराबादः 06

10. चेन्नई सुपर किंग्सः 04।

𝗦𝗵𝗲𝗽𝗵𝗲𝗿𝗱𝗶𝗻𝗴 a power-packed finish and special victory 👏❤️



For his magnificent innings, Romario Shepherd is adjudged the Player of the Match 🔝



