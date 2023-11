IND VS AUS FINAL: अरुण जेटली स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम रिचर्ड मार्ल्स ने लगाए चोके-छक्के, देखें वीडियो

Highlights ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे स्टेडियम में बच्चों से मिले डिप्टी पीएम रिचर्ड मार्ल्स बच्चों के साथ खेला गली क्रिकेट, लगाए चोके-छक्के

IND VS AUS FINAL: भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल देखने के लिए गुजरात पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने सोमवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चोके-छक्के लगाए। इस दौरान उन्होंने यहां बच्चों से मुलाकात भी की। साथ ही उनके साथ गली क्रिकेट भी खेला। इस दौरान रिचर्ड काफी खुश दिखाई दिए। उन्होंने पहले गेंदबाजी की। इसके बाद बल्लेबाजी में एक से बढ़कर एक चोके-छक्के लगाए।

#WATCH | Australian Deputy Prime Minister & Defence Minister Richard Marles interacts with young players aged 14-18 years over gully cricket in the premises of Arun Jaitley Stadium, in Delhi. pic.twitter.com/k2XF70Rwe4