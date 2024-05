Delhi Heatwave: नजफगढ़ में पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार, सीजन का सबसे गर्म दिन, 21 मई तक राहत की संभावना नहीं

By मनाली रस्तोगी | Published: May 18, 2024 08:35 AM

शुक्रवार को पश्चिमी दिल्ली के नजफगढ़ में इस मौसम का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, जहां अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 21 मई तक भीषण गर्मी जारी रहने का अनुमान है.