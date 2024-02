Highlights डेविड वार्नर ने 81 रन की शानदार पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। अंतिम टी20 मैच में इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 37 रन से हराकर दौरे का अंत जीत से किया।

Australia vs West Indies, 3rd T20I 2024: वेस्टइंडीज की टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। आज अंतिम टी20 मैच खेलकर दौरा खत्म किया। इस दौरान इंडीज टीम ने 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली। टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबरी पर समाप्त हुआ। तीन मैचों की वनडे सीरीज में सूपड़ा (3-0) साफ हुआ। टी20 सीरीज 2-1 से हारे। अंतिम टी20 मैच में इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 37 रन से हराकर दौरे का अंत जीत से किया। वेस्टइंडीज के आंद्रे रसेल को प्लेयर ऑफ द मैच और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। यह वेस्टइंडीज के लिए एक 'फील-गुड' जीत है और ऑस्ट्रेलियाई जमीन को छोड़ते हुए थोड़ा सा सूकुन महसूस करेंगे। वार्नर ने 81 रन की शानदार पारी खेली।

West Indies clinch a comfortable win in the final T20I against Australia 👏



🇦🇺 take the series 2-1.#AUSvWI

वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 183 रन बना सकी। रसेल ने 29 गेंद में 71 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। शेरफेन रदरफोर्ड ने 40 गेंद में 67 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल हैं।

आल राउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने 50 गेंद में शतक जड़ दिया जो आस्ट्रेलिया में किसी टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज शतक है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रिली रोसोऊ के 2022 विश्व कप के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ 52 गेंद में बनाये गये शतक के प्रदर्शन को पीछे छोड़ा। दूसरे मैच में धमाल किया था।