AUSW vs SAW T20 World Cup semifinal: दक्षिण अफ्रीका ने 2023 फाइनल का लिया बदला!, 6 बार की चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया टीम बाहर?, लगातार दूसरी बार फाइनल में प्रोटियाज!

Highlights AUS-W vs SA-W LIVE Score, Women’s T20 World Cup semifinal Updates: पांच विकेट पर 134 रन ही बना सकी। AUS-W vs SA-W LIVE Score, Women’s T20 World Cup semifinal Updates: कप्तान तहलिया मैकग्रा ने 27 रन का योगदान दिया। AUS-W vs SA-W LIVE Score, Women’s T20 World Cup semifinal Updates: बेथ मूनी 44 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहीं।

AUS-W vs SA-W LIVE Score, Women’s T20 World Cup semifinal Updates: छह बार की चैम्पियन ऑस्ट्रेलियाई टीम आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 से बाहर हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने 2023 फाइनल में हार का बदला ले लिया। दक्षिण अफ्रीका ने पहले सेमीफाइनल में कंगारू टीम को 8 विकेट से कूट कर लगातार दूसरी बार फाइनल में प्रवेश किया। 2023 फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर छठी बार ट्रॉफी पर कब्जा किया था। सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका की कसी गेंदबाजी के सामने धीमी शुरुआत के बाद पांच विकेट पर 134 रन ही बना सकी।

महिला T20 WC में SA-W के लिए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोरः

101 - लिजेल ली बनाम टीएचए-डब्ल्यू, कैनबरा, 2020

90* - डेन वैन नीकेर्क बनाम PAK-W, सिलहट, 2014

74* - एनेके बॉश बनाम एयूएस-डब्ल्यू, दुबई, 2024

68 - ताज़मिन ब्रिट्स बनाम ईएनजी-डब्ल्यू, केप टाउन, 2023

67* - लिजेल ली बनाम PAK-W, सिलहट, 2014।

महिला T20 WC में SA-W द्वारा सफलतापूर्वक उच्चतम लक्ष्य का पीछाः

135 बनाम AUS-W, दुबई, 2024

124 बनाम इंग्लैंड-डब्ल्यू, पर्थ, 2020

119 बनाम WI-W, दुबई, 2024

115 बनाम एनजेड-डब्ल्यू, सिलहट, 2014

114 बनाम BAN-W, केप टाउन, 2023।

महिला T20 WC नॉकआउट में लगातार 40 से अधिक स्कोरः

4* - लौरा वोल्वार्ड्ट (2020-2024)

4* - बेथ मूनी (2020-2024)

3 - मेग लैनिंग (2014-2016)।

ऑस्ट्रेलिया के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज बेथ मूनी 44 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहीं। कप्तान तहलिया मैकग्रा ने 27 रन का योगदान दिया। अंत में एलिस पैरी की 23 गेंद में 31 रन और फोबे लिचफील्ड की नौ गेंद में नाबाद 16 रन की पारी से ऑस्ट्रेलयाई टीम इस स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। दक्षिण अफ्रीका ने अंत में अंतिम चार ओवर में 40 रन लुटाये।

दक्षिण अफ्रीका ने कसी गेंदबाजी की जिसमें अयाबोंगा खाका ने चार ओवर में 24 रन देकर दो विकेट झटके। जबकि मारिजाने काप और नोनकुलुलेको म्लाबा को एक एक विकेट मिला। ऑस्ट्रेलिया को दूसरे ओवर में पहला झटका ग्रेस हैरिस के आउट होने से लगा जो खाका की गेंद पर कैच आउट हुईं।

जॉर्जिया वारेहैम (05) अपनी पारी में एक चौका ही लगा पाईं और काप की गेंद पर विकेटकीपर को कैच दे बैठीं। विकेटकीपर बेथ मूनी ने कप्तान मैकग्रा के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 55 गेंद में 50 रन की भागीदारी निभाई। पर म्लाबा की गेंद ने मैकग्रा की 33 गेंद की पारी का अंत किया जिसमें उन्होंने तीन चौके लगाये।

बेथ मूनी को काप ने रन आउट किया जिन्होंने 42 गेंद की पारी के दौरान दो चौके जड़े। इस तरह टीम ने 99 रन पर चौथा विकेट गंवाया। पैरी और लिचफील्ड ने मिलकर टीम को इस स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। लिचफील्ड ने नौ गेंद की पारी में तीन चौके जड़े।