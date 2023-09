Asia Cup Super Fours 2023: पाकिस्तान ने सुपर फोर में जीत से की शुरुआत, बांग्लादेश को 193 रन पर ढेर कर 7 विकेट से मारी बाजी, राउफ और शाह ने झटके 7 विकेट

Highlights फखर जमान ने 20 और कप्तान बाबर आजम ने 17 रन का योगदान दिया। राउफ (19 रन पर चार विकेट) और नसीम (34 रन पर 3 विकेट) की गेंदबाजी के सामने 38.4 ओवर में ही सिमट गई। मुशफिकुर रहीम और कप्तान शाकिब अल हसन के बीच 100 रन की साझेदारी हुई।

Asia Cup Pakistan vs Bangladesh, Super Fours 2023: पाकिस्तान ने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार मुकाबले में बुधवार को बांग्लादेश को 7 विकेट से मात देकर जीत से शुरुआत की। हारिस राउफ और नसीम शाह ने शानदार गेंदबाजी की और 7 विकेट झटके।

Pakistan sign off their home leg of #AsiaCup2023 in style with a comfortable win over Bangladesh 💪



📝 #PAKvBAN: https://t.co/p8sERaWRSRpic.twitter.com/o8XCPK4bCk — ICC (@ICC) September 6, 2023

वनडे एशिया कप में किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सर्वाधिक जीत: (Most wins against an opponent in the ODI Asia Cup)-

13 - पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश (14 मैच)*

12 - श्रीलंका बनाम बांग्लादेश (14)

11 - भारत बनाम बांग्लादेश (12)

10 - श्रीलंका बनाम भारत (19)

10 - श्रीलंका बनाम पाकिस्तान (14)।

बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 193 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से इमाम-उल-हक ने शानदार बल्लेबाजी की और 78 रन की पारी खेली। हक ने 84 गेंद का सामना किया और 5 चौके और 4 छक्के लगाए। फखर जमान ने 20 और कप्तान बाबर आजम ने 17 रन का योगदान दिया। मोहम्मद रिजवान ने भी उपयोगी पारी खेली। रिजवान ने अर्धशतकीय पारी खेली।

राउफ और शाह की तूफानी गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश के खिलाड़ी पानी मांगते फिरे। मुशफिकुर रहीम (87 गेंद में 64 रन, पांच चौके) और कप्तान शाकिब अल हसन (57 गेंद में 53 रन, सात चौके) के अर्धशतक और दोनों के बीच 100 रन की साझेदारी के बावजूद बांग्लादेश की टीम राउफ (19 रन पर चार विकेट) और नसीम (34 रन पर 3 विकेट) की गेंदबाजी के सामने 38.4 ओवर में ही सिमट गई।

The Super 4s kicks off today, featuring the four qualifying teams, each set to compete against the others once. The ultimate showdown awaits on the 17th, as the top two teams will battle for supremacy in the final! 💪



Tickets: https://t.co/xpP6Mc2t78#AsiaCup2023pic.twitter.com/jEu70xELYY — AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 6, 2023

मुशफिकुर और शाकिब के अलावा बांग्लादेश का कोई बल्लेबाज टिककर नहीं खेल पाया। टीम ने अपने शुरुआती चार विकेट पहले पावर प्ले में ही 47 रन तक गंवा दिए थे जबकि 30 से 39 ओवर के बीच में टीम ने 47 रन जोड़कर छह विकेट गंवाए। राउफ ने अपनी गति से बांग्लादेश के बल्लेबाजों को परेशान किया तो नसीम की स्विंग और सीम का विरोधी बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था।

The dynamic duo of experienced batters is showing their class with a brilliant 50-run stand! 🙌



Can they keep the momentum going and help Bangladesh to a competitive total? 💪#AsiaCup2023#PAKvBANpic.twitter.com/RZoOYVCDXu — AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 6, 2023

बांग्लादेश ने दूसरे ही ओवर में पिछले मैच के शतकवीर मेहदी हसन मिराज (00) का विकेट गंवाया जिन्होंने नसीम की गेंद पर मिडविकेट पर फखर जमां को कैच थमा दिया। मोहम्मद नईम (20) और लिटन दास (16) ने कुछ आकर्षक शॉट खेलकर स्कोर 31 रन तक पहुंचाया।

The Tigers never got going with the bat, ending their innings on 193. Mushfiqur Rahim's resilient performance was a standout, but the disciplined bowling by the Pakistanis kept them in check.

Stay tuned for the run chase! ✌️



Stay tuned for the run chase! ✌️#AsiaCup2023#PAKvBANpic.twitter.com/PWZwzYhosm — AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 6, 2023

शाहीन शाह अफरीदी (42 रन पर एक विकेट) ने उछाल लेती गेंद पर लिटन को विकेटकीपर मुशफिकुर रहीम के हाथों कैच कराया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने इसके बाद गेंद राउफ को थमाई जिनकी गेंद को पुल करने की कोशिश में नईम गेंदबाज को वापस कैच दे बैठे। तौहीद हृदय (02) को बोल्ड करके राउफ ने पाकिस्तान का स्कोर चार विकेट पर 47 रन किया।

The Pakistan seamers have struck early!



Bangladesh have lost 4 wickets within the first powerplay 😰#AsiaCup2023#PAKvBANpic.twitter.com/zLJMe2gucn — AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 6, 2023

शाकिब और मुशफिकुर की अनुभवी जोड़ी ने शीर्ष क्रम की नाकामी के बाद पारी को संभाला। दोनों ने शतकीय साझेदारी की और इस दौरान अर्धशतक भी पूरे किए। फहीम अशरफ (27 रन पर एक विकेट) ने शाकिब को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा जिसके बाद बांग्लादेश की पारी को सिमटने में अधिक समय नहीं लगा। टीम ने अंतिम पांच विकेट 19 रन पर गंवाए।