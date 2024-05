धर्मशाला में भारत की पहली 'हाइब्रिड पिच' का हुआ अनावरण, क्रिकेट में आएगी क्रांति, जानें इस पिच के बारे में सबकुछ

Highlights भारत की पहली 'हाइब्रिड पिच' का सोमवार को यहां एक भव्य समारोह में एचपीसीए स्टेडियम में अनावरण किया हाइब्रिड पिचों की शुरूआत भारत में क्रिकेट में क्रांति लाने के लिए तैयार है यह पिच बेहतर स्थायित्व और लगातार खेलने की क्षमता का वादा करती है

नई दिल्ली: भारत की पहली 'हाइब्रिड पिच' का सोमवार को यहां एक भव्य समारोह में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) स्टेडियम में अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में आईपीएल अध्यक्ष अरुण धूमल और इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और एसआईएस के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट निदेशक पॉल टेलर सहित क्रिकेट के गणमान्य लोग उपस्थित थे। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले धूमल ने कहा, "इंग्लैंड में लॉर्ड्स और ओवल जैसे प्रतिष्ठित स्थानों में उनकी सफलता के बाद, हाइब्रिड पिचों की शुरूआत भारत में क्रिकेट में क्रांति लाने के लिए तैयार है।"

हाइब्रिड पिच, प्राकृतिक टर्फ को सिंथेटिक फाइबर के साथ जोड़ती है, बेहतर स्थायित्व और लगातार खेलने की क्षमता का वादा करती है, ग्राउंड स्टाफ पर तनाव को कम करती है और गुणवत्तापूर्ण खेल की स्थिति बनाए रखती है। केवल 5% सिंथेटिक फाइबर के साथ, पिच सुनिश्चित करती है कि क्रिकेट के लिए आवश्यक प्राकृतिक विशेषताएं संरक्षित हैं। टेलर ने इस अग्रणी परियोजना में सहयोग के लिए एचपीसीए के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "आईसीसी की मंजूरी के साथ, हम इन पिचों का खेल पर सकारात्मक प्रभाव देखने के लिए उत्साहित हैं, जिसकी शुरुआत मुंबई और अहमदाबाद में की जाएगी।"

VIDEO | IPL 2024: Here’s what HPCA director Sanjay Sharma said on the much-anticipated IPL games in Dharamsala. It has become the first BCCI-accredited venue to install 'hybrid pitch' Hybrid pitch offers enhanced durability and consistency.



“A meeting was held recently between… pic.twitter.com/JJfbLEaeWi