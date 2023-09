Asia Cup Final: मोहम्मद सिराज ने एक ओवर में चार विकेट झटके, मैच में ले चुके हैं 5 विकेट, श्रीलंका की बल्लेबाजी को तहस-नहस किया

Highlights एक ओवर में सिराज ने चार विकेट झटके मैच में सिराज अब तक 5 विकेट ले चुके हैं शनाका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया

Asia Cup 2023 Final India vs Sri Lanka: एशिया कप 2023 के फाइनल में रविवार को भारत और श्रीलंका के बीच आर.प्रेमदासा स्टेडियम में मुकाबला खेला जा रहा है। फाइनल में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। ये फैसला श्रीलंका के लिए सही साबित नहीं हुआ। जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में श्रीलंका को झटका दिया। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका की कमर ही तोड़ दी। उन्होंने एक ओवर में 4 विकेट लेकर डिफेंडिंग चैंपियन का मीडिल ऑर्डर तहस-नहस कर दिया।

चौथे ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज ने पथुम निसांका को रवींद्र जडेजा के हाथों कैच कराया। इसके बाद सदीरा समरविक्रमा को तीसरी गेंद पर एल्बीडब्ल्यू आउट किया। चरिथ असलंका इसी ओवर की चौथी गेंद पर ईशान किशन को कैच थमा बैठे। आखिरी गेंद पर सिराज ने धनंजय डिसिल्वा को विकेटकीपर राहुल के हाथों कैच कराया। सिराज एक समय हैट-ट्रिक पर थे। उन्हें हैट-ट्रिक तो नहीं मिली लेकिन फिर भी सिराज ने इतिहास रच दिया।

सिराज की शानदार स्विंग का श्रीलंका के खिलाड़ियों के पास कोई जवाब नहीं था। समाचार लिखे जाने तक श्रीलंका ने 12 रन पर ही 6 विकेट गंवा दिए थे। अपने तीसरे ओवर में सिराज ने कप्तान शनाका को बोल्ड करके श्रीलंका की रीढ़ ही तोड़ दी। मैच में सिराज अब तक 5 विकेट ले चुके हैं।

