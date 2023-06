Highlights अंबाती रायडू कथित तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं हाल ही में, रायडू दो बार आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी से मिले CSK के साथ आईपीएल 2023 जीतने के बाद, रायडू भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले चुके हैं

नई दिल्ली: चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2023 का खिताब अपने नाम कर चुकी है। मुंबई इंडियंस के साथ सीएसके पांचवीं बार इस टाइटल को जीतने वाली दूसरी टीम बन गई है। धोनी की इस टीम में कई अनुभवी खिलाड़ियों ने विपक्षी टीम के आगे अपने खेल का लोहा मनवाया है। इन्हीं अनुभवी खिलाड़ियों में एक नाम है अंबाती रायडू।

दरअसल, भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने के बाद अंबाती रायडू अपनी दूसरी पारी की तैयारी कर रहे हैं। जबकि रायुडू अभी भी यूएसए के मेजर लीग क्रिकेट में मैदान पर दिखाई देंगे, भारत के पूर्व खिलाड़ी के राजनीति में प्रवेश करने की उम्मीद है क्योंकि वह कथित तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं।

हाल ही में, रायडू दो बार आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी से मिले, जो वाईएसआरसीपी के प्रमुख भी हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, जगन चाहते हैं कि रायडू अगले पूल में चुनाव लड़ें, लेकिन अभी तक यह तय नहीं किया गया है कि उन्हें विधानसभा या लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा या नहीं।

सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि रायुडू को या तो विधानसभा चुनाव के लिए पोन्नूर या गुंटूर पश्चिम क्षेत्रों से चुनाव लड़ना चाहिए और लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें मछलीपट्टनम चुनना चाहिए।

जगन की प्रशंसा करते हुए, 37 वर्षीय रायडू ने कहा था, “सीएम जगन मोहन रेड्डी राजनीति में प्रवेश करने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा हैं। वह एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सभी क्षेत्रों में विकास की अगुआई कर रहे हैं।"

Had a great meeting with honourable CM YS Jagan Mohan Reddy garu along with respected Rupa mam.and csk management to discuss the development of world class sports infrastructure and education for the underprivileged. Govt is developing a robust program for the youth of our state pic.twitter.com/iEwUTk7A8V