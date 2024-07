'कोई भी स्मृति ईरानी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल न करें', राहुल गांधी ने कांग्रेसी नेताओं को हिदायत

नई दिल्ली: विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और बुरा व्यवहार करने से बचने को कहा है। उन्होंने कहा कि जीवन में जीत और हार होती रहती है। लोगों को अपमानित करना और उनका अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं।

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने लिखा: “जीवन में जीत और हार होती रहती है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे श्रीमती स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और बुरा व्यवहार करने से बचें।”

गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में पूर्व केंद्रीय मंत्री ईरानी उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर कांग्रेस के दिग्गज कार्यकर्ता और गांधी परिवार के विश्वासपात्र किशोरी लाल शर्मा से 1.5 लाख वोटों के अंतर से हार गई थीं। 2019 में ईरानी ने राहुल गांधी को उनके गढ़ अमेठी में 55,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया था।

Winning and losing happen in life. I urge everyone to refrain from using derogatory language and being nasty towards Smt. Smriti Irani or any other leader for that matter. Humiliating and insulting people is a sign of weakness, not strength.

लोकसभा चुनाव हारने के बाद ईरानी ने उनका समर्थन करने वालों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "मैं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस निर्वाचन क्षेत्र और पार्टी की सेवा में पूरी लगन और निष्ठा के साथ काम किया है... मैं जीतने वालों को बधाई देता हूँ। मैं अमेठी के लोगों की सेवा में लगी रहूँगी।"

एक्स पर एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, “ऐसा ही है जीवन... एक दशक तक मैंने एक गांव से दूसरे गांव जाकर लोगों का जीवन संवारा, उम्मीदों और आकांक्षाओं को पोषित किया, बुनियादी ढांचे पर काम किया - सड़कें, नाली, खड़ंजा, बाईपास, मेडिकल कॉलेज और बहुत कुछ। हार और जीत के दौरान मेरे साथ खड़े रहने वालों के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। आज जश्न मनाने वालों को बधाई। और जो लोग पूछ रहे हैं, 'कैसा जोश है?' मैं कहती हूं- यह अभी भी हाई है, सर”।

Such is life... A decade of my life going from one village to another, building lives, nurturing hope & aspirations, working on infrastructure ― roads, naali, khadanja, bypass, medical college and more.



To those who stood by me through loss and victory, I am forever grateful. To…