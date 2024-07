स्पीकर ओम बिरला की बेटी के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट हटाएं, दिल्ली HC का 'गूगल' और 'X' को निर्देश

Highlights दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को गूगल इंक और एक्स को दिया आदेश स्पीकर ओम बिरला की बेटी के अपमानजनक ट्वीट को हटाएं स्पीकर ने हाल में नीट के साथ पेपर लीक करने से रोका, तो सोशल मीडिया पर ट्वीट की बाढ़ आ गई

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 'गूगल इंक' और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' को प्राथमिकता के आधार पर भारतीय रेलवे सेवा (IRPS) में अधिकारी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला को लेकर अपमानजनक पोस्ट हटाने के लिए कहा। यही नहीं पिछले दिनों नीट-यूजी पेपर लीक मामले पर संसद में बहस के बाद ओम बिरला ने संसद सदस्यों को कहा था कि सारे पेपर की चर्चा संसद में नहीं की जा सकती है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल खड़े कर दिए।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नवीन चावला ने अज्ञात पक्षों को अंजलि बिरला द्वारा अपने मानहानि मुकदमे में उल्लिखित कथित अपमानजनक सामग्री को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पोस्ट करने, प्रसारित करने, संचार करने, ट्वीट करने या रीट्वीट करने से भी रोक दिया।

#Breaking Delhi High Court orders removal of social media posts alleging that Lok Sabha Speaker Om Birla's daughter Anjali Birla cleared UPSC exams on her very first attempt because of her father's influence. @ombirlakota #AnjaliBirla #Defamation pic.twitter.com/InVjUD6cOs

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट को मध्यस्थों द्वारा 24 घंटे के भीतर हटा दिया जाएगा और यदि शिकायतकर्ता को किसी अन्य समान पोस्ट के बारे में पता चलता है, तो वह 'एक्स' और 'गूगल' को इसके बारे में सूचित करेगी।

Om Birla was fine when NEET scam was being discussed in the house.



He got angry and stopped everyone as soon as UPSC scam was mentioned



Do You know why?



Google Anjali Birla IAS (2020)

pic.twitter.com/avtQ9dWCJ0