VIDEO: 4 मैच और 5 खिलाड़ी ने किया डेब्यू, जिम्बाब्वे के खिलाफ इन युवा ने किया पर्दापण, देखें लिस्ट

IND vs ZIM LIVE Score, 4th T20: टीम इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जारी है। भारतीय टीम इस समय विश्व चैंपियन है। युवा खिलाड़ी इस दौरे पर कारनामा कर रहे हैं। पहले मैच में अभिषेक शर्मा, रियान पराग और ध्रुव जुरेल को पदार्पण किया था। दूसरे मैच में साई सुदर्शन ने टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया। तीसरे मैच में किसी ने डेब्यू नहीं किया। चौथे मैच में कप्तान शुभमन गिल और मुख्य कोच वीवीएस लक्ष्मण ने एक और डेब्यू कराया। भारत ने सुपर स्टार और आईपीएल में धोनी के साथ खेलने वाले तुषार देशपांडे को पदार्पण कराया गया। 4 मैच में 5 खिलाड़ी ने डेब्यू किया।

टीम इंडिया और जिम्बाब्वेः डेब्यू खिलाड़ी की सूची-

पहला टी20 मैचः अभिषेक शर्मा, रियान पराग और ध्रुव जुरेल।

दूसरा टी20 मैचः साई सुदर्शन।

तीसरा टी20 मैचः कोई नहीं।

चौथा टी20 मैचः तुषार देशपांड।

Tushar Deshpande is all set to make his international Debut!



He receives the cap 🧢 in presence of his wife



Go well! 🙌



— BCCI (@BCCI) July 13, 2024

Here's a look at #TeamIndia's Playing XI for the 4th T20I



Tushar Deshpande makes his international Debut



— BCCI (@BCCI) July 13, 2024

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने शनिवार को पांच मैच की सीरीज के चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में टॉस जीतकर जिम्बाब्वे को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। तुषार देशपांडे को पदार्पण कराया। अंतिम एकादश में आवेश खान की जगह लेंगे। जिम्बाब्वे ने भी अंतिम एकादश में एक बदलाव करते हुए फराज अकरम को वेलिंगटन मास्काद्जा की जगह शामिल किया। भारत सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाए है।

Match Day!



The action resumes in Harare today as #TeamIndia gear up for the 4th #ZIMvIND T20I



⏰ 4:30 PM IST

💻 https://t.co/Z3MPyeL1t7

— BCCI (@BCCI) July 13, 2024

सीरीज के पहले मैच में भारत 13 रन से हार गया था। दूसरे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने पलटवार किया और 100 रन से जीत दर्ज की। अभिषेक शर्मा ने दूसरे मैच में धमाल किया था और 46 गेंद में 100 रन बनाकर रिकॉर्ड बनाया था। टी20 विश्व कप विजेता भारतीय टीम की विजयी परेड में हिस्सा लेने के बाद संजू सैमसन, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल टीम से जुड़ गए हैं।