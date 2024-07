'कभी आप सत्ता में रहते हैं, ..दूसरे लोग की जान नहीं लेनी चाहिए', अखिलेश यादव ऐसा क्यों बोले, जानें

Highlights आंध्र की कानून और व्यवस्था को लेकर धरने पर बैठे राज्य के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी इस प्रदर्शन में शामिल सपा प्रमुख अखिलेश यादव और यूबीटी के संजय राउत अखिलेश यादव ने इस दौरान मौजूदा चंद्रबाबू सरकार पर हमला बोला

नई दिल्ली: दिल्ली में स्थित जंतर मंतर पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी वर्तमान सीएम एन. चंद्रबाबू नायडू की नीतियों और आक्रमक रवैया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उनके प्रोटेस्ट में उद्धव ठाकरे शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे।

हालांकि, इस दौरान सपा प्रमुख ने पहुंच कर कह दिया कि अगर तस्वीर सामने न आती, तो पता ही नहीं चलता कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू सरकार क्या कर रही है। इस तरह से आक्रमक होकर राजनीति नहीं की जाती, आज आप सत्ता में हैं, कल आप सत्ता में नहीं हुए, तो क्या होगा। सत्ता में आए इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी जान के पीछे पड़ जाए।

Delhi: Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav reacted after attending the protest led by former Andhra Pradesh Chief Minister Jagan Mohan Reddy at Jantar Mantar https://t.co/cVAaqGiSmVpic.twitter.com/w6u4lQ0fYD