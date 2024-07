CM चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश विधानसभा में पार्टी विधायकों को इस बात के लिए करवा दिया स्टैंड अप

Highlights चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी विधायकों को इस बात के लिए करा दिया स्टैंड अप इस बीच भाजपा विधायकों और मंत्रियों ने भी अपना समर्थन टीडीपी को दिया हालांकि, वीडियो सामने आते ही यह वायरल हो गया

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिनों पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल खडे़ करते हुए विरोध प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। हालांकि, इस बीच आंध्र प्रदेश में चालू विधानसभा सत्र में नए मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वाईएसआरसीपी सरकार में कितनों पर कानूनी आधार पर केस हुआ, वे सभी खड़े हो जाए, बिना देरी के पार्टी के अधिकतर विधायक खड़े हो गए। दूसरी ओर भाजपा के विधायकों ने टेबल को थप-थपाकर अपना समर्थन दिया।

सूब के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पूर्व की सरकार ने धार्मिक स्थानों पर हमला किया। उन्होंने ये भी बताया कि कई सरकारों को आते और जाते हुए देखा, लेकिन पहली बार वाईएसआरसीपी के छुपे एजेंडा को देखा कि वो कैसे धार्मिक स्थान को टारगेट कर रहे थे। अगर सरकार को लोगों के बीच सख्त संदेश देना होता, तो वो ऐसी किसी भी चीज को होने नहीं देते।

Watch: Chief Minister Chandrababu Naidu asks, "During the YCP government's rule, those with cases against them should stand up." Most of the MLAs stood up in the assembly pic.twitter.com/HqIHs0pkfL

जब हम रामाथीरथम मंदिर सच को जानने के लिए पहुंचे, तो हम पर केस कर दिया गया था। उन्होंने श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए धार्मिक स्थलों को भी नहीं बख्शा। यह जानबूझकर किया गया था। मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार को लोगों की भावनाओं और धार्मिक स्थलों की रक्षा करनी चाहिए, चाहे वह मस्जिद हों, मंदिर हों या चर्च हो।

Watch: "They attacked religious places. I’ve seen many governments come and go, but for the first time, with a hidden agenda, they targeted religious sites...If the government had sent a strong message, these incidents might not have happened. When we went to Ramatheertham for… pic.twitter.com/j7OnMMZy21