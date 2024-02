AFG VS SL: अफगान गेंदबाजों पर टूट पड़े, 20 चौके और 8 छक्कों की बारिश

Highlights ईशान किशन ने 126 गेंदों में दोहरा शतक लगाया ग्लैन मैक्सवेल ने 128 गेंदों में दोहरा शतक लगाया निसांका ने136 गेंदों में दोहरा शतक लगाया

AFG VS SL: पथुम निसांका ने अफगानिस्तान के खिलाफ दोहरा शतक लगाया है। श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेले गए वनडे मैच में निसांका ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की।

PATHUM NISSANKA BECOMES THE FIRST SRI LANKAN TO SCORE A DOUBLE HUNDRED IN ODI HISTORY 🔥🫡 pic.twitter.com/xf28BaTrvV — Johns. (@CricCrazyJohns) February 9, 2024

उन्होंने अपनी पारी में 40 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के लगाए।

🚨PATHUM NISSANKA BECOMES THE FIRST SRI LANKA TO SCORE A DOUBLE HUNDRED IN ODIS...!!! 🚨 pic.twitter.com/Swqy21wyla — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 9, 2024

Sanath Jayasuriya watched Pathum Nissanka breaking his record and becoming 1st Sri Lankan with a 200 in ODIs. 🫡 pic.twitter.com/o4iIZzfUYP — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 9, 2024

उन्होंने पारी में 151.08 से रन बनाए। उन्होंने इस दौरान 139 गेंदों का सामना किया। निसांका श्रीलंका की ओर से वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले किसी भी श्रीलंका के बल्लेबाज ने यह कारनामा हासिल नहीं किया है। इसी दोहरे शतक के साथ श्रीलंका ने अफगानिस्तान के सामने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया है। श्रीलंका ने 50 ओवर में 3 विकेट खोकर 381 रन बनाए हैं और अफगानिस्तान को जीतने के लिए 50 ओवर में 382 रन बनाने होंगे।

बताते चले कि अविष्का और निसंका ने पहले विकेट के लिए 182 (160) रन जोड़े। अफगानिस्तान की तरफ से फरीद अहमद मलिक को 2 और मोहम्मद नबी को एक विकेट मिला।

दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाजी की लिस्ट में शामिल हुए निसांका

सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, मार्टिन गुपटिल, ईसान किशन, शुभमन गिल, क्रिस गेल, फखर जमान, ग्लैन मैक्सवेल, पथुम निसांका।