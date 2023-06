छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023ः कांग्रेस में बड़ा बदलाव, टीएस सिंह देव को उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, जानें सीएम ने ट्वीट कर क्या कहा...

Highlights टीएस सिंह देव को राज्य का नया उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। प्रभारी कुमारी शैलजा और संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए मिलकर काम करेंगे।

नई दिल्लीः कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव (2023) इस साल होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंह देव उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले बुधवार को उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी।

कैबिनेट मंत्री टीएस सिंह देव को नया उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बधाई दी। कहा कि "बधाई और शुभकामनाएं...।" कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ में सिंह देव को उपमुख्यमंत्री नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य में 2018 में पार्टी के सत्ता में आने के बाद से सिंह देव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच मतभेद चल रहे हैं।

कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने बुधवार को छत्तीसगढ़ में पार्टी की रणनीति और चुनावी तैयारियों पर चर्चा की, जहां इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा राज्य के लिए पार्टी की प्रभारी कुमारी शैलजा और संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल शामिल हुए।

"Congratulations and best wishes...," tweets Chhatisgarh CM Bhupesh Baghel on TS Singh Deo's appointment as the Deputy CM of the state. pic.twitter.com/AALTS6sS7o