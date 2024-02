जेरोधा फाउंडर नितिन कामथ ने भारतीय निवेशकों को किया अलर्ट, अब चीन के फिशिंग स्कैम से रहें सतर्क

Highlights नितिन कामथ निवेशकों को चेताया जेरोधा फाउंडर ने बताया कि चीन फिशिंग ऐप स्कैम के जरिए निवेशकों को आकर्षित कर रहा भारतीय शेयर मार्केट के निवेशक इस कारण चीन के जाल में फंस सकते हैं

नई दिल्ली: जेरोधा फाउंडर नितिन कामथ ने निवेशकों को नए स्कैम के बारे में सतर्क किया, उन्होंने बताया कि चीन से कुछ लोग भारतीय निवेशकों को भ्रम में डालने के लिए ब्रोकरेज वेबसाइट की नकल कर धोखा देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

कामथ ने इस बात एक्स पर टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि चीन के द्वारा लोन ऐप स्कैम के बाद, अब चीन के कलाकारों द्वारा और दूसरे एशियाई देशों के जरिए लगातार ऐसे वेबसाइट बना रहे हैं। इसे निवेशकों को लोकलुभावन शेयरों के बारें में जानकारी दी जा रही है और मार्केट के बारे गलत अपडेट उन वेबसाइट्स के द्वारा दे रहे हैं। जालसाज सैकड़ों वेबसाइट और ट्रेडिंग ऐप बना रहे हैं जो भारतीय ब्रोकरों की वेबसाइटों के समान दिखते हैं।

उन्होंने इसके आगे बताया कि न चाहते हुए भी ऐप डाउनलोड करने के लिंक देते हैं और इसके आगे डाउनलोड करने में फेक ऐप मिलते हैं। लक्ष्य यह है कि लोग इन ऐप से परिचित होने का फायदा उठाकर निवेशक पैसे ट्रांसफर कर दें"। उन्होंने आगे कहा, "यह नवीनतम उन सैकड़ों अंतरराष्ट्रीय घोटालों में से एक है जो पिछले कुछ वर्षों में सामने आए हैं"। इस क्रम में भारत की ओर से 100 से अधिक चीन से जुड़ी स्कैम करने वाली निवेशक वेबसाइट को बैन किया जा चुका है।

