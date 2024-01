Share Market: अचानक से रुका जेरोधा ऐप, ऑर्डर प्लेस न होने पर यूजर्स का फूटा गुस्सा, कंपनी ने मांगी माफी

Highlights जिरोधा ऐप में सुबह 9 बजे यूजर्स को आई दिक्कत इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया अब कंपनी ने इस दिक्कत पर माफी मांगी

नई दिल्ली: शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए देश का जाना-मान प्लेटफॉर्म जिरोधा ऐप पर कुछ गड़बड़ी सोमवार सुबह सामने आई, जिससे यूजर्स को दो-चार होना पड़ा। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने कंपनी के ऐप के विरुद्ध अपनी बात रखी क्योंकि सुबह होते ही सभी को कंपनियों में निवेश करना होता है। इस सुविधा को अभी जिरोधा और कई अन्य कंपनियां दे रही हैं।

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अपनी शिकायत करते हुए कहा कि न तो वो जिरोधा के ऐप पर किसी जानकारी को देख पा रहे हैं, न ही आज के किसी ट्रेड के बारे में उन्हें पता चल रहा है।

एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा, "क्या हो रहा है, सभी ऑर्डर लॉक कर दिए जा रहे हैं और पोजीशन बंद करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।" इसके अलावा दूसरे यूजर ने कहा कि जिरोधा हर समय तकनीक के बारे में बात करती है और ऐसे समय में वह क्या कर रही है?

डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, कंपनी की वेबसाइट पर सुबह 9:00 बजे मोबाइल ब्रोकरेज और ट्रेडिंग में दिक्कत की शिकायत आई है और यह सब अचानक हुआ। इस क्रम में एक यूजर ने कहा कि बैंकएक्स ऑर्डर नहीं लिए जा रहे हैं, लगभग 10 मिनट हो गए हैं।

इसके अलावा एक दूसरे यूजर ने लिखा कि बाजार में वो अपनी पोजिशन को लॉक करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसके साथ ही जिरोधा का कॉल सेंटर उनकी कॉल पर कोई जवाब नहीं दे रहा है।

unable to close the positions. Call centre is not answering calls. #Zerodha #Zerodhadown

वहीं, एक और सोशल मीडिया यूजर ने अपने आपा खोते हुए एक पोस्टर शेयर करते हुए कहा कि जिरोधा ऐप के यूजर्स का अब रिएक्शन है कि कनेक्टिविटी कहां हैं?

Due to a connectivity issue, some of our users were intermittently facing issues with order placement on Kite. This issue is now resolved. We regret the inconvenience caused.