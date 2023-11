AI की दुनिया में काम रहेगा जारी, सैम ऑल्टमैन ने कहा- "सत्या और मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है यह सुनिश्चित करना कि OpenAI का विकास जारी रहे"

वाशिंगटन: ओपनएआई ने निकाले गए सैम ऑल्टमैन अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर काम करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी पर सैम ऑल्टमैन ने कहा कि सत्या नडेला और उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना रहेगी कि ओपनएआई का विकास जारी रहे।

उन्होंने कहा कि ओपनएआई और माइक्रोसॉफ्ट साझेदारी इसे बहुत संभव बनाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे साझेदारों और ग्राहकों को संचालन की निरंतरता प्रदान करना।

नडेला ने अपनी एक्स टाइमलाइन पर पोस्ट किया, "हम ओपनएआई के साथ अपनी साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमें अपने उत्पाद रोडमैप, माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट में घोषित हर चीज के साथ नवाचार जारी रखने की हमारी क्षमता और हमारे ग्राहकों और भागीदारों का समर्थन जारी रखने की हमारी क्षमता पर भरोसा है।"

