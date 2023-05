Vande Bharat Express Train: उत्तराखंड में शुरू होने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी देंगे सौगात, जानें दिल्ली और देहरादून ​​यात्रा समय और किराया

Highlights उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्विटर के जरिए इस खबर की घोषणा की। उत्तराखंड में अपनी पहली सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन यूनिट होगी। उत्तराखंड में शुरू होने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है।

Vande Bharat Express Train: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल उत्तराखंड को सौगात देने जा रहे हैं। दिल्ली-देहरादून मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई (गुरुवार) को नए रूट पर ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्विटर के जरिए इस खबर की घोषणा की।

इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही उत्तराखंड में अपनी पहली सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन यूनिट होगी। यह उत्तराखंड में शुरू होने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान में बुधवार को यह जानकारी दी गई। उसके मुताबिक प्रधानमंत्री इस अवसर पर नए विद्युतीकृत रेल खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

"Prime Minister Narendra Modi to inaugurate New Delhi-Dehradun Vande Bharat Express on May 25," says Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami pic.twitter.com/lKTOs2EZsA