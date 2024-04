उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद द्वारा बेचे गए 15 उत्पादों का रद्द किया लाइसेंस

देहरादून: उत्तराखंड सरकार के द्वारा योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को तगड़ा झटका मिला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की धामी सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद द्वारा बेचे गए 15 उत्पादों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। 24 अप्रैल की एक अधिसूचना के अनुसार, उत्तराखंड सरकार के नियामक ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद द्वारा बनाए गए लगभग 15 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। हालांकि उत्तराखंड सरकार का आदेश अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।

सरकारी आदेश से पता चला कि उनकी प्रभावशीलता के बारे में बार-बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए लाइसेंस को रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के हफ्तों में अपने कुछ उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए रामदेव की बार-बार आलोचना की है। शीर्ष अदालत कल (30 अप्रैल) को पतंजलि के मामले की सुनवाई करेगी ताकि यह तय किया जा सके कि रामदेव के खिलाफ अवमानना का आरोप लगाया जाए या नहीं।

