Tesla CEO Elon Musk India visit: भारत में पीएम मोदी से मुलाकात के लिए उत्सुक हूं, टेस्ला सीईओ एलन मस्क ने एक्स पर लिखा, करेंगे निवेश!

Highlights प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान मस्क से मुलाकात की थी। 2024 में भारत का दौरा करने की संभावना है। शुरुआत में 3 अरब डॉलर का निवेश करेंगे।

Tesla CEO Elon Musk India visit: अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एलन मस्क ने बुधवार को अपनी आगामी भारत यात्रा की पुष्टि की। भारत दौरे के दौरान मस्क के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मिलने की संभावना है। मस्क ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘भारत में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के लिए उत्सुक हूं।’’ इससे पहले, सूत्रों ने कहा कि मस्क के 22 अप्रैल के सप्ताह में भारत आने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा कि वह अपनी यात्रा के दौरान देश में कंपनी की निवेश योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं।

Looking forward to meeting with Prime Minister @NarendraModi in India!