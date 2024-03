Sachin Tendulkar Jammu and Kashmir visit: तेंदुलकर ने कश्मीरी बल्ला क्या उठाया, बल्ले-बल्ले, दक्षिण अफ्रीका, कतर और कनाडा से आर्डर

Highlights सचिन तेंदुलकर की यात्रा को कश्मीर विलो बैट के लिए एक स्मारकीय समर्थन बताया। भारत में एक क्रिकेट आइकन के रूप में सचिन के कद को रेखांकित किया। दशक भर के वकालत प्रयासों को प्रतिबिंबित करते हुए इसकी पुष्टि की है।

Sachin Tendulkar Jammu and Kashmir visit: कश्मीर के क्रिकेट बैट की किस्मत एक बार फिर से बदल गई है। कश्मीरियों ने सोचा भी नहीं था कि क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर द्वारा कश्मीर के बैट के साथ कुछ वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते ही उनके द्वारा बनाए जाने वाले बैटों की मांग इतनी बढ़ जाएगी। यह सच है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में स्थित चेर्सू में एमजेएस बैट फैक्ट्री में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की अप्रत्याशित यात्रा के बाद, कश्मीर विलो बैट के बाजार में मांग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

