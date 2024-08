रिलायंस का दीवाली ऑफर 'जियो AI-क्लाउड वेलकम', 100 GB डाटा समेत मिलेंगी ये सुविधाएं, जानें

Highlights रिलायंस का अपने ग्राहकों को बड़ा ऑफर मुकेश अंबानी ने कहा, रिलायंस ने वित्त वर्ष 2023-24 में वास्तव में लाखों नौकरियां जोड़ी हैं रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी ने बताया कि रिलायंस ने कुल 1.7 लाख नई नौकरियां दी हैं

मुंबई:रिलायंस इंडस्ट्रीज की 47वीं सालाना बैठक में रिलायंस अंबानी में बड़ी घोषणा करते हुए जियो यूजर्स के लिए एक नई व्यवस्था का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि रिलायंस 100 जीबी क्लाउड डाटा उपलब्ध यूजर्स को इस्तेमाल करवाएंगे। इसमें आप फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स आप उसमें सीधे सुरक्षित कर सकते हो। ये भी बताया कि बहुत कम दर में इसे मुहैया करवाया जाएगा। 'जियो एआई-क्लाउड वेलकम' के जरिए दीपावली से इसे दिया जाएगा, जिसे कोई भी इसे ले सकता है।

रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी में नौकरियों में कटौती की खबरों को खारिज करते हुए इसे भ्रामक बताया। मुकेश अंबानी ने स्पष्ट किया कि रिलायंस ने वित्त वर्ष 2023-24 में वास्तव में लाखों नौकरियां जोड़ी हैं। वे रिलायंस की 47वीं वार्षिक आम बैठक में बोल रहे थे। अंबानी ने बताया कि रिलायंस ने कुल 1.7 लाख नई नौकरियां दी हैं। कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या बढ़कर अब 6.5 लाख से अधिक हो गई है।

