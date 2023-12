खुशखबरी! इस वजह से पेट्रोल, डीजल की कीमत में जल्द ही कटौती की संभावना

Highlights 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सरकार में चर्चा शुरू तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) अब दोनों ईंधन पर मुनाफा कमा रही हैं पेट्रोल-डीजल की कम कीमतों से सरकार को महंगाई रोकने में मदद मिलेगी

नई दिल्ली: उपभोक्ताओं के लिए जल्द ही बड़ी खुशखबरी आने की संभावना है क्योंकि एक साल से अधिक समय तक अपरिवर्तित रहने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो सकती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सरकार में चर्चा शुरू हो गई है।

ईटी नाउ को सूत्रों से पता चला है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जल्द ही कम हो सकती हैं क्योंकि तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) अब दोनों ईंधन पर मुनाफा कमा रही हैं। ऐसे में सरकार ने लोगों को कुछ राहत देने के लिए इस पर चर्चा शुरू कर दी है। वित्त और तेल मंत्रालय कच्चे तेल की मौजूदा कीमत परिदृश्य पर चर्चा कर रहे हैं। सूत्रों ने ईटी नाउ को बताया कि वे वैश्विक कारकों के साथ-साथ ओएमसी की लाभप्रदता पर चर्चा कर रहे हैं।

