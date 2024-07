पाकिस्तान में आम लोगों का छूटा पसीना, कर लागू होने के बाद पेरिस की तुलना में दूध हुआ इतना महंगा

Highlights पाकिस्तान सरकार ने पिछले हफ्ते लागू किया था टैक्स लेकिन अब दूध पर थोपा गया नई कर की दर अब पाकिस्तान ने दूध के नए रेट के मामले में पेरिस, ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ा

Tax Impose in Pakistan:पाकिस्तान सरकार ने दूध पर नई कर की दर लागू कर दी गई है, जिसके बाद से वहां पर दूध की कीमतें फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के मुकाबले 5 गुना बढ़ गईं। हालांकि, पिछले हफ्ते ही राष्ट्रीय स्तर पर बजट के जरिए कर लागू लागू किया गया था। उसमें ये बता दिया था कि दूध पर 18 फीसदी की दर से कर लागू कर दिया गया था। अब इससे आम लोगों को लिए काफी मुश्किलें पैदा कर दी हैं।

अब पाकिस्तान में बढ़े हुए रेट के बाद अल्ट्रा-हाई तापमान या यूएचटी दूध की कीमतें 370 रुपए यानी 1.33 डॉलर तक जा पहुंची हैं। यह रेट पाकिस्तान के कराची जिले में है। अगर अमस्टड्रम की बात करें तो वहां पर दूध 1.29 डॉलर मिल रहे हैं, पेरिस में 1.23 डॉलर में दूध मिल रहा और ऑस्ट्रेलिया में 1.08 डॉलर में दूध मिल रहा है। यह आंकड़ें ब्लूमबर्ग के जरिए सामने आए हैं।

