दिल्ली-एनसीआर में ब्लिंकिट पर नहीं हो रहा ऑर्डर, डिलीवरी पार्टनर्स के हड़ताल के कारण सर्विस ठप

Highlights ब्लिंकिट के वेतन संरचना में बदलाव के कारण ग्राहक नहीं ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं दिल्ली-एनसीआर के ग्राहक ब्लिंकिट पर अपना ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं

नई दिल्ली: जोमैटो की फटाफट किराना पहुंचाने वाली इकाई 'ब्लिंकिट' ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों को बड़ा झटका दिया है। दरअसल, दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में इसके 50 स्टोर बंद होने के बाद फिलहाल के लिए 'अस्थायी रूप से अनुपलब्ध' हो गई है।

यह घटना तब हुई है जब कंपनी ने डिलीवरी पार्टनर के वेतन ढांचे में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद डिलीवरी पार्टनर अपने वेतन में बदलाव के कारण इसका विरोध कर रहे हैं।

ब्लिंकिट की संशोधित वेतन संरचना के अनुसार, इसके डिलीवरी अधिकारियों को 25 प्रति रुपये डिलीवरी के बजाय 15 प्रति रुपये डिलीवरी का न्यूनतम शुल्क प्राप्त होगा। इस बीच, दिल्ली और एनसीआर के कई हिस्सों में नियमित ग्राहक पिछले कुछ दिनों से ब्लिंकिट ऐप पर अपने ऑर्डर नहीं दे पाए हैं। ऐप पर ग्राहकों के पास लिखा आ रहा है कि "अधिक मांग के कारण, अस्थायी रूप से अनुपलब्ध"।

We stand in solidarity with Blinkit workers of Delhi-NCR who are on strike against the new arbitrary pay structure.



The new pay structure needs to be revoked immediately & any change in the pay structure must be done in active consultation with workers!#blinkitstrikepic.twitter.com/iWtLSZAvm2