Ayodhya Ram Mandir: ओला ने दी खुशखबरी, एयरपोर्ट से कैब सर्विस शुरू, CEO भाविष अग्रवाल ने की घोषणा

Ayodhya Ram Mandir: ओला कैब के मालिक भविष अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए बताया कि कंपनी ने अयोध्या एयरपोर्ट से अपनी सर्विस शुरू कर दी है। इस बात की घोषणा उन्होंने आज ही की है। उन्होंने ये भी बताया कि राम नगरी अयोध्या सांस्कृतिक रूप से बेहद अहम है और भारत में यह बड़ा पर्यटक हब भी है। अब उन्होंने कहा कि इसके शुरू होने से न सिर्फ अयोध्या वासियों को फायदा मिलेगा बल्कि इससे देश के कोने-कोने से आए लोगों को सुविधा होगी।

Namaste Ayodhya!



Thrilled to launch @olacabs operations at Ayodhya Airport!



Ram Nagri Ayodhya is the fastest growing cultural, tourist hub in India, welcoming millions of tourists annually. Hope to help make this spiritual journey for us Indians more convenient and accessible! pic.twitter.com/nNBzHC2AvG