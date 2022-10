वैश्विक प्रतिकूलताओं के बावजूद सही दिशा में बनी रहेगी भारतीय अर्थव्यवस्था, 7% की दर से बढ़ने का अनुमान: निर्मला सीतारमण

Highlights केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक प्रतिकूलताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में बनी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में इसके 7 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। सीतारमण ने कहा कि आज भारत डिजिटल भुगतान नवाचारों के मामले में दुनिया में अग्रणी है और हमारी लेनदेन लागत दुनिया में सबसे कम है।

वॉशिंगटन: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति की पूर्ण बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा, "वैश्विक प्रतिकूलताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में बनी रहेगी और वित्त वर्ष 2022-23 में इसके 7 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।"

उन्होंने ये भी कहा, "यह अनुकूल घरेलू नीति वातावरण और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख संरचनात्मक सुधारों पर सरकार के ध्यान का परिणाम है।" सीतारमण ने IMFC के सदस्यों को बताया कि भारत सरकार ने मुद्रास्फीति प्रबंधन को आगे बढ़ाते हुए विकास की रक्षा के लिए पहल की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के व्यापक सार्वजनिक वितरण नेटवर्क के माध्यम से पिछले 25 महीनों से 80 करोड़ से अधिक कमजोर परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की है।

