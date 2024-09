1 September 2024 New 9 Rules: आज से ये बदलाव, जेब पर सीधा असर, एलपीजी गैस, यूपीआई और आधार पर दिखेगा असर, ऐसे करें चेक

Highlights New Rules From 1 September 2024: एफडी और क्रेडिट कार्ड पर बदलाव देखने को मिलेगा। New Rules From 1 September 2024: बदलाव का असर घर की रसोई से लेकर जेब तक पड़ता है। New Rules From 1 September 2024: फ्री आधार कार्ड को लेकर भी अपडेट आ रहा है।

New Rules From 1 September 2024: आज से तैयार हो जाएं। जेब पर असर पड़ने वाला है। नया महीना शुरू होते ही कई नियम में बदलाव (New Rules From 1st August 2024) देखने को मिलेगा। सितंबर 2024 में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे, जो व्यक्तिगत वित्त को प्रभावित करेंगे और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर क्रेडिट कार्ड नियमों तक सब कुछ प्रभावित करेंगे। बदलाव का असर घर की रसोई से लेकर जेब तक पड़ता है। फ्री आधार कार्ड को लेकर भी अपडेट आ रहा है। एफडी और क्रेडिट कार्ड पर बदलाव देखने को मिलेगा।

सितंबर में होंगे पांच बड़े बदलावः (Which are the top five changes to watch out for in September?)-

1. निःशुल्क आधार अपडेट एक्सटेंशनः भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार जानकारी अपडेट करने के लिए अधिक समय देते हुए मुफ्त आधार अपडेट अवधि को 14 सितंबर, 2024 तक बढ़ा दिया है। इसे अपडेट करने के लिए पहचान और पते के वैध प्रमाण दस्तावेजों को यूआईडीएआई पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद पैसा देना पड़ेगा।

2. एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलावः हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर दाम पर संशोधन करती है। एलपीजी के घरेलू और वाणिज्यिक दोनों उपयोगकर्ताओं को कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। अगस्त माह में वाणिज्यिक गैस पर 8.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी।

3. सीएनजी-पीएनजी और विमान ईंधन की कीमतों में बदलावः विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) और सीएनजी-पीएनजी की कीमतों में संशोधन की उम्मीद है। परिवहन लागत प्रभावित होगी। हवाई यात्रा करने को झटका लग सकता है। परिवहन खर्च बढ़ने के कारण वस्तुओं और सेवाओं पर इसका असर पड़ सकता है।

4. धोखाधड़ी वाली कॉलों पर नकेलः भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) फर्जी कॉल और स्पैम संदेशों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए नए उपाय पेश कर रहा है। टेलीमार्केटिंग सेवाओं के 30 सितंबर तक धीरे-धीरे ब्लॉकचेन-आधारित प्रणाली में स्थानांतरित होने की उम्मीद है, जिससे सुरक्षा बढ़ेगी और अनचाही कॉल और संदेशों में कमी आएगी।

5. क्रेडिट कार्ड विनियमः नए क्रेडिट कार्ड नियम में बदलाव होगा। विशेष रूप से रिवॉर्ड पॉइंट और भुगतान शेड्यूल में बदलाव आने की उम्मीद है। एचडीएफसी बैंक लेनदेन पर रिवॉर्ड पॉइंट की सीमा तय करेगा, जिसका मतलब है कि उपयोगकर्ता बिजली या पानी जैसी सेवाओं के लिए भुगतान करते समय वास्तव में कम रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भुगतान शेड्यूल अपडेट कर रहा है।

6. महंगाई भत्ताः मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहार का तोहफा देने जा रही है। सरकार डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी करने जा रही है। अभी सरकारी कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। अब ये बढ़कर 53 प्रतिशत हो जाएगा।

7. यूपीआई और रूपे कार्डः आज ये नए नियम लागू हो सकता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार एक सितंबर 2024 से रूपे क्रेडिट कार्ड (Rupay Reward Point) और यूपीआई ट्रांसजेक्शन फीस अब रिवॉर्ड अंक से नहीं काटी जाएगी। जल्द ही नए नियम सभी बैकों को जारी कर दिया जाएगा।

8. गूगल प्ले स्टोरः गूगल प्ले स्टोर से कई ऐप्स की छुट्टी हो जाएगी। नई प्ले स्टोर पॉलिसी को एक सितंबर 2024 से लागू हो जाने की संभावना है। गूगल क्वॉलिटी कंट्रोल की ओर से कई ऐप्स को हटाने को आदेश जारी किया है। दुनियाभर के उपभोक्ता परेशान हो सकते हैं।

9. जीएसटी रिटर्नः जीएसटी रिटर्न के लिए अब आपको बैंक खाता होना जरूरी हो गया है। एक सितंबर से जीएसटी रिटर्न के लिए सभी को बैंक अकांउट होना जरूरी कर दिया गया है। सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। एक माह के भीतर रजिस्ट्रेशन नंबर देना जरूरी है।

English summary :

New 9 Rules From 1 September 2024 here's all you need to know Aadhaar Update Deadline aaj se jeb par asar aadhar card lpg gas upi Which top changes da hike

Web Title: New 9 Rules From 1 September 2024 here's all you need to know Aadhaar Update Deadline aaj se jeb par asar aadhar card lpg gas upi Which top changes da hike