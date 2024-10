कुणाल कामरा ने ओला पर फिर निशाना साधा, नितिन गडकरी से हस्तक्षेप की मांग की

नई दिल्ली: स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने ओला पर एकबार फिर निशाना साधा है और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से अनुरोध किया है कि वे ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर के कारण भारतीय ग्राहकों को होने वाली समस्याओं में हस्तक्षेप करें।

कामरा ने एक्स पर लिखा, "मंत्री नितिन गडकरी कृपया भारतीय ग्राहकों की दुर्दशा पर गौर करें, उनकी आवाज नहीं सुनी जाती। वे काम पर नहीं जा सकते। वे एक ऐसे मुद्दे को हल करने के लिए खराब ऋण ले रहे हैं जो मुख्य रूप से ओला की जिम्मेदारी है... सरकारी एजेंसियां ​​कब हस्तक्षेप करेंगी?"

कामरा ने एक एक्स यूजर और उसकी पोस्ट का वीडियो शेयर किया। यह वीडियो महाराष्ट्र के सोलापुर के रंजननगर का है, जिसमें ओला की एक सुविधा दिखाई गई है। पोस्ट में दावा किया गया है कि साइट पर कोई योग्य पेशेवर नहीं हैं। वीडियो को इस कैप्शन के साथ शेयर किया गया।

Minister @nitin_gadkari please look at the plight of indian customers,

their voices aren’t heard.

They can’t get to work.

They are taking bad loans to solve an issue that is primarily Ola’s responsibility…

When will government agencies intervene? https://t.co/nJYapedavI