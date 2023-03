कर्नाटकः 300 एकड़ क्षेत्र में बने नए कारखाने में बनेंगे एप्पल फोन, 100000 लोगों को रोजगार, मंत्री चंद्रशेखर और सीएम बोम्मई ने दी जानकारी

Highlights कर्नाटक में कई अवसर सृजित होंगे। प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को बेंगलुरु पहुंचा। कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सीएन अश्वथ नारायण से मुलाकात की।

बेंगलुरुः एप्पल फोन कर्नाटक में 300 एकड़ क्षेत्र में लगे एक नये कारखाने में बनेंगे, जिससे लगभग एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और मुख्यमंत्री बसरराज बोम्मई ने यह जानकारी दी।

चंद्रशेखर ने ट्वीट किया, “एप्पल फोन कर्नाटक में 300 एकड़ क्षेत्र में बने एक नये कारखाने में बनाए जाएंगे।” बोम्मई ने कहा, “राज्य में एप्पल फोन का विनिर्माण जल्द होगा। इससे लगभग एक लाख रोजगार पैदा होंगे। इससे कर्नाटक में कई अवसर सृजित होंगे।”

Apple phones to be built in a new 300 acre factory in #Karnataka 🙏🏻



Double Engine Sarkar of PM @narendramodi ji n CM @BSBommai working to create investments n jobs n 1TrillionDollar Economy for Karnataka #NewIndia#IndiaTechade@BJP4Karnatakahttps://t.co/TP54gt69uA