ITR Filing 2024 Due Date live update: 26 जुलाई तक 50000000 आईटीआर, जल्दी कीजिए, केवल 4 दिन बाकी, क्या आयकर रिटर्न की समय सीमा 31 जुलाई से आगे बढ़ाई जाएगी?

Highlights ITR Filing 2024 Due Date live update: समय सीमा से पहले अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने का आग्रह कर रहा है। ITR Filing 2024 Due Date live update: 26 जुलाई तक 5 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए जा चुके हैं। ITR Filing 2024 Due Date live update: पिछले वर्षों में देखे गए रुझानों के आधार पर इस वर्ष यह संख्या लगभग 10% बढ़ जाएगी।

ITR Filing 2024 Due Date live update: करोड़ों करदाताओं को राहत की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 31 जुलाई, 2024 है। इस तरह से देखा जाए तो रिटर्न दाखिल करने में केवव 4 दिन बाकी है। 31 जुलाई को रात 12 बजे से पहले आप अपना रिटर्न भर कर राहत की सांस ले लें। करदाता को उम्मीद है कि आयकर विभाग विभिन्न कारणों से आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा देगा। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग के पीछे एक वैध कारण आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर गंभीर तकनीकी गड़बड़ियां हैं, जिसके कारण करदाता कई प्रयासों के बावजूद अपना रिटर्न दाखिल करने में असमर्थ हैं। हालांकि, आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने के संबंध में विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

We express our gratitude to the taxpayers & tax professionals for helping us reach the milestone of 5 crore Income Tax Returns (ITRs).



Over 5 crore ITRs for AY 2024-25 have already been filed till 26th of July this year as compared to 27th of July last year.



