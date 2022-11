अक्टूबर में भारत के निर्यात में 4 फीसदी की बढ़त, 58.36 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान

Highlights पिछले साल भारत का कुल निर्यात 56.10 बिलियन अमरीकी डॉलर था अक्टूबर 2022 में भारत का कुल आयात बढ़कर 73 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ जो पिछले साल इसी महीने में 65.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर था

नई दिल्ली: अक्टूबर 2022 में भारत का कुल निर्यात (मर्चेंडाइज और सर्विसेज संयुक्त) 58.36 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, यह पिछले वर्ष की इसी अवधि (अक्टूबर 2021) की तुलना में 4.03% की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। पिछले साल भारत का कुल निर्यात 56.10 बिलियन अमरीकी डॉलर था। इसके साथ ही केंद्र सरकार का यह डेटा कहता है कि अक्टूबर 2022 में भारत का कुल आयात बढ़कर 73 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो पिछले साल इसी महीने में 65.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। सरकार का यह डेटा व्यापार और सेवा क्षेत्र का संयुक्त डेटा है।

India’s overall exports (Merchandise and Services combined) in October 2022 are estimated to be USD 58.36 Billion, showing a positive growth of 4.03% over the same period last year: Ministry of Commerce & Industry pic.twitter.com/s2TRXcEtrh