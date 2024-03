IIFL: RBI की कार्रवाई पर ब्रोकरेज कंपनी IIFL के प्रमुख ने दी सफाई, कहा- "एक्शन नैतिक या सरकारी कारणों से नहीं"

Highlights IIFL: कंपनी के एमडी निर्मल जैन ने आरबीआई के एक्शन पर दी सफाई IIFL: एमडी ने कहा, यह कार्रवाई नैतिक या सरकारी कारणों से नहीं की गई है IIFL: आईआईएफएल प्रमुख ने कहा कि आरबीआई का निर्देश थोड़ा कठोर रहा

IIFL Service: स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी के एमडी निर्मल जैन ने मंगलवार को आरबीआई की कार्रवाई पर कहा कि केंद्रीय बैंक ने गोल्ड लोन बिजनेस से संबंधित ऑरेशनल मुद्दे पर कार्रवाई की है। यह कार्रवाई नैतिक या सरकारी कारणों से नहीं की गई है।

आईआईएफएल प्रमुख ने कहा, "आरबीआई का निर्देश थोड़ा कठोर रहा, लेकिन मैं नियामक के प्रति अत्यंत आभार व्यक्त करना चाहूंगा"। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक ने आरबीआई ने एनबीएफसी को नए गोल्ड लोन को मंजूरी देने और वितरित करने से रोक दिया है।

गोल्ड लोन

आईआईएफएल फाइनेंस एनबीएफसी में प्रमुख गोल्ड लोन बिजनेस कारोबार करने वालों में से एक है और इनका पोर्टफोलियो करीब 24,692 करोड़ रुपए का है, जो इसके लोन का 32 फीसदी है और चालू वित्त-वर्ष की तीसरी तिमाही 2023-24 के तहत कुल मार्केट वैल्यू 77,444 करोड़ रुपए है।

It's time for #IIFL... Regulator is very strict now a days..



Companies needs to comply with the directions.. pic.twitter.com/ULgyLEeaV1