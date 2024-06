आधार को राशन कार्ड से कैसे करें लिंक, जानें ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया

Highlights आधार-राशन कार्ड लिंकिंग भारत सरकार द्वारा अनिवार्य एक महत्वपूर्ण कदम है। आधार-राशन कार्ड इंटरलिंकिंग से डुप्लिकेट और फर्जी राशन कार्डों को खत्म करने में मदद मिलती है। आधार को अपने राशन कार्ड से ऑनलाइन लिंक करना एक सीधी प्रक्रिया है जिसे आपके घर बैठे ही पूरा किया जा सकता है।

How to Link Aadhaar with Ration Card: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सुव्यवस्थित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब्सिडी इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे आधार-राशन कार्ड लिंकिंग भारत सरकार द्वारा अनिवार्य एक महत्वपूर्ण कदम है। आधार-राशन कार्ड इंटरलिंकिंग से डुप्लिकेट और फर्जी राशन कार्डों को खत्म करने में मदद मिलती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।

आधार-राशन कार्ड लिंक करने की अंतिम तिथि

प्रारंभ में आधार-राशन कार्ड लिंक करने की समय सीमा 30 जून, 2024 तक निर्धारित की गई थी, जिसे अब 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। सरकार द्वारा समय सीमा पहले ही कई बार बढ़ाई जा चुकी है।

आधार को राशन कार्ड से ऑनलाइन कैसे लिंक करें?

अपने आधार को अपने राशन कार्ड से ऑनलाइन लिंक करना एक सीधी प्रक्रिया है जिसे आपके घर बैठे ही पूरा किया जा सकता है। प्रक्रिया में आपकी सहायता के लिए यहां एक विस्तृत चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका दी गई है:

1. आधिकारिक पीडीएस वेबसाइट पर जाएं: अपने राज्य की पीडीएस वेबसाइट या आधिकारिक आधार सीडिंग वेबसाइट पर जाएं।

2. लॉग इन करें: यदि आवश्यक हो तो अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।

3. आधार लिंकिंग अनुभाग पर जाएं: आधार को राशन कार्ड से जोड़ने का विकल्प खोजें।

4. विवरण दर्ज करें: अपना राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर और अन्य आवश्यक विवरण भरें।

5. सबमिट करें और सत्यापित करें: जानकारी सबमिट करने के बाद, सत्यापन के लिए आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) भेजा जाएगा। प्रक्रिया पूरी करने के लिए ओटीपी दर्ज करें।

राशन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करें: ऑफलाइन तरीका

1. निकटतम राशन दुकान पर जाएं: आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी स्थानीय उचित मूल्य की दुकान या पीडीएस केंद्र पर जाएँ।

2. आवश्यक दस्तावेज ले जाएं: अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड (मूल और फोटोकॉपी), और एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर लाएं।

3. दस्तावेज़ जमा करें: आधार सीडिंग के लिए आवेदन पत्र भरें, फोटोकॉपी संलग्न करें, और इसे दुकानदार या पीडीएस अधिकारी के पास जमा करें।

4. बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण: अधिकारी आधार विवरण को सत्यापित करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (फिंगरप्रिंट स्कैनिंग) के लिए कह सकता है।

5. पुष्टिकरण प्राप्त करें: एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने पर, आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा।

आधार-राशन कार्ड लिंकिंग स्थिति कैसे जांचें?

आधार-राशन कार्ड लिंकेज की स्थिति ऑनलाइन जांचने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें

1. आधिकारिक पीडीएस वेबसाइट पर जाएं: अपने राज्य की पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) वेबसाइट पर जाएं। प्रत्येक राज्य का अपना पीडीएस पोर्टल है, जिसे ऑनलाइन त्वरित खोज के माध्यम से आसानी से पाया जा सकता है।

2. आधार लिंकिंग स्थिति अनुभाग ढूंढें: मुखपृष्ठ पर या नेविगेशन मेनू में "आधार स्थिति जांचें" या "आधार सीडिंग स्थिति" जैसे विकल्प देखें।

3. आवश्यक विवरण दर्ज करें: आपको अपना राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, या अन्य पहचान विवरण दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। आवश्यक जानकारी सटीक रूप से प्रदान करें.

4. सबमिट करें और स्थिति देखें: विवरण दर्ज करने के बाद, फॉर्म सबमिट करें। आपके आधार-राशन कार्ड लिंकेज की स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। यह दिखाएगा कि क्या आपका आधार आपके राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है या क्या कोई समस्या है जिसे हल करने की आवश्यकता है।

आधार राशन कार्ड लिंकिंग: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. आधार को राशन कार्ड से लिंक करना क्यों जरूरी है?

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको सरकारी सब्सिडी वाला खाद्यान्न और अन्य आवश्यक आपूर्ति बिना किसी रुकावट के मिलती रहे, आधार को अपने राशन कार्ड से जोड़ना महत्वपूर्ण है।

2. आधार को राशन कार्ड से जोड़ने की नई समय सीमा क्या है?

आधार को राशन कार्ड से जोड़ने की समय सीमा 30 जून, 2024 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2024 कर दी गई है।

3. मैं अपने आधार को अपने राशन कार्ड से ऑनलाइन कैसे लिंक कर सकता हूं?

अपने आधार को अपने राशन कार्ड से ऑनलाइन लिंक करने के लिए, अपने राज्य की पीडीएस वेबसाइट पर जाएं, लॉग इन करें, आधार लिंकिंग अनुभाग पर जाएं, अपना राशन कार्ड और आधार विवरण दर्ज करें, और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी का उपयोग करके जानकारी सत्यापित करें।

4. आधार को राशन कार्ड से ऑफ़लाइन लिंक करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

ऑफलाइन लिंकिंग प्रक्रिया के लिए, आपको अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड (मूल और फोटोकॉपी), और एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर अपने निकटतम उचित मूल्य की दुकान या पीडीएस केंद्र पर ले जानी होगी। आधार सीडिंग के लिए आवेदन पत्र भरें और सत्यापन के लिए दस्तावेज जमा करें।

5. मैं अपने आधार-राशन कार्ड लिंकेज की स्थिति कैसे जांच सकता हूं?

अपने आधार-राशन कार्ड लिंकेज की स्थिति की जांच करने के लिए, अपने राज्य की पीडीएस वेबसाइट पर जाएं, आधार लिंकिंग स्थिति अनुभाग ढूंढें, अपना राशन कार्ड और आधार विवरण दर्ज करें, और फॉर्म जमा करें। स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी, जो यह बताएगी कि लिंकेज पूरा हो गया है या हल करने के लिए कोई समस्या है।

